عراقچی: از زمین فوتبال تا میز مذاکره دفاع میکنیم
وزیر امور خارجه در توئیتی تصریح کرد، از زمین فوتبال تا میز مذاکره هدف دفاع از عزت و افتخار مردمان عزیزمان است.
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به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی بامداد دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵ با درج تصویری گرافیکی از مهار توپ توسط علیرضا بیرانوند در بازی تیم ملی فوتبال ایران با بلژیک و در حالی که دختران شهید مدرسه میناب او را کمک می کنند، در شبکه ایکس نوشت: از زمین فوتبال تا میز مذاکره و تا میدان جنگ، هر قدمی که ما به ایرانیان برمیداریم بخشی از یک مبارزه بزرگتر است: دفاع از عزت و افتخار مردم عزیزمان.
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