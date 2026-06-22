به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی بامداد دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵ با درج تصویری گرافیکی از مهار توپ توسط علیرضا بیرانوند در بازی تیم ملی فوتبال ایران با بلژیک و در حالی که دختران شهید مدرسه میناب او را کمک می کنند، در شبکه ایکس نوشت: از زمین فوتبال تا میز مذاکره و تا میدان جنگ، هر قدمی که ما به ایرانیان برمی‌داریم بخشی از یک مبارزه بزرگتر است: دفاع از عزت و افتخار مردم عزیزمان.