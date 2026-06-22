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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

عادت به نباختن در کیپ‌ورد با چالش کشیدن بزرگان

کیپ‌ورد پس از تساوی مقابل اسپانیا و شگفتی‌سازی دروازه‌بانش در بازی نخست، در دومین بازی خود در جام جهانی هم به یک امتیاز رسید.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۹۴
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عادت به نباختن در کیپ‌ورد/ لحظات به چالش کشیدن بزرگان

اروگوئه پس از توقف مقابل عربستان در نخستین گام، به دنبال پیروزی مقابل حریف ناشناخته خود یعنی کیپ‌ورد بود تا در بازی آخر مقابل اسپانیا دغدغه کمتری برای صعود داشته باشد، اما به هدفش نرسید.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ادامه دیدار‌های دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا دو تیم اروگوئه - کیپ‌ورد در گروه H از ساعت ۱۸ به وقت محلی روز یکشنبه (ساعت ۰۱:۳۰ بامداد دوشنبه، اول تیر) در ورزشگاه هارد راک شهر میامی به مصاف هم رفتند و به تساوی ۲ - ۲ رسیدند.

کوین پینا (دقیقه ۲۱) و هلیو وارلا (دقیقه ۶۱) برای کیپ‌ورد گلزنی کردند و ماکسیمیلیانو آرائوخو (دقیقه ۴۴) و آگوستین کانوبیو (۶+۴۵) دو گل اروگوئه را به ثمر رساندند.

ابتدا این کیپ‌ورد بود که برخلاف انتظار به گل رسید؛ آن هم روی ضربه کاشته دیدنی کوین پینا که با اشتباه موسلرا نیز همراه شد تا توپ در دقیقه ۲۱ وارد دروازه اروگوئه شود.

عادت به نباختن در کیپ‌ورد/ لحظات به چالش کشیدن بزرگان

جبران گل توسط اروگوئه ۲۳ دقیقه‌ای زمان برد تا بالاخره پس از ۱۱۳ دقیقه دروازه وزینیا در جام جهانی بار شود؛ زننده گل اول اروگوئه ماکسیمیلیانو آرائوخو بود که دقیقه ۴۴ توپ را به تور دروازه کیپ‌ورد چسباند. البته این پایان کار اروگوئه در نیمه اول نبود و آگوستین کانوبیو در دقیقه ۶+۴۵ کامبک را تکمیل کرد تا اروگوئه‌ای‌ها پیروز به رختکن بروند.

در شرایطی که انتظار می‌رفت اروگوئه در شروع نیمه دوم هم تلاش زیادی کند تا به گل برسد، اما چنین نشد و اشتباهات مدافعان و موسلرا در دقیقه ۶۱ فرصت را در اختیار هلیو وارلا قرار داد تا او بازی را به نتیجه مساوی بکشد.

اروگوئه که پس از توقف مقابل عربستان دنبال پیروزی بود، در دقیقه ۶۸ به گل سوم هم رسید، اما این گل به دلیل حضور بازیکن در آفساید، مردود اعلام شد.

در ادامه کیپ‌ورد دروازه خودش را بسته نگاه داشت تا بازی با تساوی ۲ - ۲ خاتمه پیدا کند که این اتفاق تاریخی را برای خودش رقم بزند، اما کار اروگوئه را برای صعود سخت کرد؛ حالا قهرمان سابق جهان برای صعود از گروه نیاز به گرفتن امتیاز و چه بسا شکست اسپانیا دارد که برای چنین کاری، شرایط سخت خواهد بود.

کیپ‌ورد که برای اولین بار به جام جهانی صعود کرده، در بازی نخست هم مقابل اسپانیا به تساوی بدون گل رسیده بود و حالا مقابل دو تیم از بزرگان دنیا در جام جهانی امتیاز گرفته است.

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