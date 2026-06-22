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کد خبر: ۱۳۸۰۶۸۶
بازدید: ۱۰۷۳۵

عکس: اولین شب مراسم عزاداری ماه محرم در جوار محل عروج قائد شهید

اولین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام با حضور هزاران نفر از اقشار مختلف مردم در جوار حسینیه امام خمینی رحمه‌الله و محل عروج ملکوتی قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سیّدعلی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه برگزار شد. این مراسم امسال از طرف حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

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برچسب‌ها:
عکس خبری محرم مراسم عزاداری رهبرشهید آیت‌الله العظمی سیّدعلی خامنه‌ای آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.