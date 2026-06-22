بیرانوند: در بازی سنگین نتیجه خوبی گرفتیم

به گزارش تابناک، علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران، پس از دیدار با تیم بلژیک، در گفت‌وگو با رسانه فیفا اظهار داشت: به همه بازیکنان و کادرفنی خسته نباشید گفته و نتیجه این بازی سنگین را تبریک می‌گویم. دست تک تک ایرانی‌هایی که امروز اینجا بودند و تمام مردم کشورمان که امروز ما را حمایت کردند، می‌بوسم. واقعا در برخی دقایق همه نام ایران را صدا می‌زدند. بازی خیلی سختی بود. بلژیک هم یکی از قدرت‌های دنیا است و فکر می‌کنم تا قبل از ۱۰ نفره شدن به ویژه در نیمه‌ اول فشار خیلی عجیبی به ما آوردند.

وی افرود: پس از ۱۰ نفره شدن حریف مقداری عقب نشست و دنبال این بود در صورت اشتباهات ما توپ بگیرد و ضد حمله بزند. خدا را صد هزار بار شکر اما اگر تمرکز بیشتری داشتیم می‌توانستیم این بازی را ببریم. درود به غیرت و شرف تمام بازیکنانی که امروز با قلب‌شان و برای تمام ایرانی‌هایی که امروز در استادیوم بودند و در کشورمان ما را می‌دیدند، بازی کردند. امیدوارم مردم از عملکرد ما رضایت داشته باشند.

دروازه‌بان تیم ملی درباره عملکرد فوق‌العاده خودش، خاطرنشان کرد: خدا را شکر. تمام اتفاقات امروز در ابتدا از مهدی طارمی و سایر بازیکنان زحمت‌کش شروع می‌شود. همچنین نفراتی که روی نیمکت نشسته و مرا تشویق می‌کنند. یک گروه خیلی خوب در بخش دروازه‌بانی تیم ملی شامل من، پیام نیازمند، سیدحسین حسینی، محمد خلیفه و آلین دینکا مربی دروازه‌بان‌هایمان داریم. برای جام جهانی تمرینات خیلی خوب و منظمی را پشت سر گذاشتیم اما هنوز هیچ چیزی تمام نشده است.

بیرانوند ادامه داد: کار ما با این نمایش در بازی آخر سخت‌تر شده و امیدوارم با تمرکز بیشتر صعود کنیم.