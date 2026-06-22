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بیرانوند: در بازی سنگین نتیجه خوبی گرفتیم

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران گفت: در یک بازی بسیار سنگین نتیجه خوبی گرفتیم اما هنوز هیچ چیزی تمام نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۸۵
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14856 بازدید
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۶
بیرانوند: در بازی سنگین نتیجه خوبی گرفتیم

به گزارش تابناک، علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران، پس از دیدار با تیم بلژیک، در گفت‌وگو با رسانه فیفا اظهار داشت: به همه بازیکنان و کادرفنی خسته نباشید گفته و نتیجه این بازی سنگین را تبریک می‌گویم. دست تک تک ایرانی‌هایی که امروز اینجا بودند و تمام مردم کشورمان که امروز ما را حمایت کردند، می‌بوسم. واقعا در برخی دقایق همه نام ایران را صدا می‌زدند. بازی خیلی سختی بود. بلژیک هم یکی از قدرت‌های دنیا است و فکر می‌کنم تا قبل از ۱۰ نفره شدن به ویژه در نیمه‌ اول فشار خیلی عجیبی به ما آوردند.

وی افرود: پس از ۱۰ نفره شدن حریف مقداری عقب نشست و دنبال این بود در صورت اشتباهات ما توپ بگیرد و ضد حمله بزند. خدا را صد هزار بار شکر اما اگر تمرکز بیشتری داشتیم می‌توانستیم این بازی را ببریم. درود به غیرت و شرف تمام بازیکنانی که امروز با قلب‌شان و برای تمام ایرانی‌هایی که امروز در استادیوم بودند و در کشورمان ما را می‌دیدند، بازی کردند. امیدوارم مردم از عملکرد ما رضایت داشته باشند.

دروازه‌بان تیم ملی درباره عملکرد فوق‌العاده خودش، خاطرنشان کرد: خدا را شکر. تمام اتفاقات امروز در ابتدا از مهدی طارمی و سایر بازیکنان زحمت‌کش شروع می‌شود. همچنین نفراتی که روی نیمکت نشسته و مرا تشویق می‌کنند. یک گروه خیلی خوب در بخش دروازه‌بانی تیم ملی شامل من، پیام نیازمند، سیدحسین حسینی، محمد خلیفه و آلین دینکا مربی دروازه‌بان‌هایمان داریم. برای جام جهانی تمرینات خیلی خوب و منظمی را پشت سر گذاشتیم اما هنوز هیچ چیزی تمام نشده است.

بیرانوند ادامه داد: کار ما با این نمایش در بازی آخر سخت‌تر شده و امیدوارم با تمرکز بیشتر صعود کنیم.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
8
6
پاسخ
آخه یه نیمه ده نفره شدن باید برای شما بازی سنگینی بوده باشه یا اونا؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
14
5
پاسخ
هنر کردید یازده به ۱۰ مساوی کردید .‌ البته حس کردم داور رو هم خریده بودید
حیدر یمینی
|
Japan
|
۰۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
4
5
پاسخ
اوس جواد نظرش این نیست و معتقده خیلی بد بازی کردید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
6
2
پاسخ
بازی بعدی ۱۰ تا گل میزنیم انشالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
5
8
پاسخ
ماشاالله واقعا عالی بودین
کیف کردیم از درخشش بچه های تیم ملی
نورا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
1
پاسخ
دمت گرم کر لر بهترین بازی بود که تا الان نگاه کردم
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