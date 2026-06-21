پیام عبری سردار قاآنی به سربازان ارتش رژیم صهیونیستی

اگر با پای خود از جنوب لبنان خارج نشوید، حماسه سال ۲۰۰۰ بار دیگر تکرار خواهد شد؛ همان سالی که با خفت و خواری از این سرزمین فرار کردید

به گزارش تابناک، سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به سربازان تروریست ارتش رژیم صهیونیستی به زبان عبری نوشت: سربازان متجاوز و تروریست صهیونیست، کمتر از ۴ روز ۱۰۰ نفر تلفات دادید!!!، اگر با پای خود از جنوب لبنان خارج نشوید، حماسه سال ۲۰۰۰ بار دیگر تکرار خواهد شد؛ همان سالی که با خفت و خواری از این سرزمین فرار کردید.

وی تأکید کرد: امروز نیز اگر بر تجاوز و اشغالگری اصرار ورزید، با ذلت و شکست با لگد بیرون رانده خواهید شد.