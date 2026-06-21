صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستور عارف در پی نوسان روزانه قیمت‌ها

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نوسان روزانه قیمت‌ها بیش از گرانی، مردم را تحت فشار روانی قرار داده است دستور داد دبیرخانه ستاد تنظیم بازار با انجام مطالعه تطبیقی، راهکارهای حفظ ثبات قیمت و قدرت خرید دهک‌های مختلف را بررسی کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۵۶
| |
1475 بازدید
|
۲
دستور عارف در پی نوسان روزانه قیمت‌ها

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف و با حضور وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی، دادگستری، جهاد کشاورزی، کار، رفاه و تامین اجتماعی، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت و معاونان وزارتخانه‌های مرتبط برگزار شد.

در این جلسه، علل گرانی اجناس بررسی شد و تبادل نظری میان اعضای جلسه در خصوص راهبردهای کنترل تورم انجام شد.

عارف در این جلسه با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین، از تلاش‌های سازمان‌های نظارتی بازرسی برای نظارت بر بازار تشکر و تاکید کرد: راهبرد دولت مقابله با گرانفروشی و ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها است.

وی با اشاره به لزوم آمادگی دولت برای دوران پسا جنگ خاطرنشان کرد: شرایط کشور با دوران قبل از جنگ تغییر کرده است به گونه‌ای که وزرای اروپایی به یکی از وزرای ما در اجلاس بین‌المللی بابت موفقیت‌هایی که در جنگ به دست آورده‌ایم، تبریک گفته است.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر عزم دولت برای رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، گفت: برای دولت و رئیس‌جمهور مسجل است که قیمت کالابرگ برای حداقل چند دهک افزایش یابد و دولت در حال طراحی ساز و کاری برای دستیابی به این هدف است.

دکتر عارف در ادامه با بیان اینکه بی‌ثباتی و افزایش روزانه قیمت‌ها مردم را بیشتر از گرانی آزار می‌دهد، افزود: باید راهکاری برای تثبیت قیمت‌ها بیابیم تا ضمن توجه به شرایط تولیدکنندگان، قدرت خرید مردم هم حفظ شود. شناور بودن قیمت‌ها آثار روانی بیشتری نسبت به آثار واقعی آن دارد. شرایط بازار جهانی، اصلاحات ساختار اقتصادی، برخی ناکارآمدی‌ها و ضعف در نظارت بر بازار بر قیمت‌ها تاثیر گذاشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار دستور داد تا این بررسی انجام شود  که آیا ثبات نسبی قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی به نفع کشور و مردم است یا راه‌حل دیگری باید در نظر گرفته شود. در این زمینه لازم است مطالعه مقایسه‌ای با سایر کشورها انجام و بررسی شود آنها در این زمینه چگونه عمل می‌کنند.

در این جلسه کلیات دستورالعمل تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازرسی از بازار به تصویب رسید. همچنین روند تغییرات میانگین قیمت کالاها منتخب مقایسه شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ستاد تنظیم بازار نوسان قیمت ها افزایش قیمت ها گرانی دهک های درآمدی
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: هماهنگی و همدلی تمام ارکان کشور بی‌نظیر است
وقت بالا رفتن قدرت خرید مردم است
میزان کالابرگ دهک‌های پایین افزایش می‌یابد
انتقاد عارف از سواد کارشناس اینترنت صداوسیما!
پیام عارف به مخالفان دیپلماسی
عارف: دولت به‌دنبال افزایش مبلغ کالابرگ است
عارف: سختی و شرایط کشور به دهه ۶۰ شباهت دارد
سقف درآمد خانوار برای حذف یارانه تغییر کرد / یارانه نقدی این خانواده‌ها قطع می‌شود
مقابله با جمع شدن کالاها از قفسه فروشگاه‌ها
عارف: ایران دیگر به شرایط پیش از جنگ بازنخواهد گشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
3
پاسخ
همه هنر شما حذف کالا برگ یک عده با یک دهک بندی کذایی است این است عدالت شما؟؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
2
پاسخ
نمیدونم گریه کنم به حال خودمون یا بخندم...
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۴ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۱۵۵ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۲ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۶ نظر)
tabnak.ir/005nAe
tabnak.ir/005nAe