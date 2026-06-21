بازگشت زودهنگام نساجی به لیگ برتر
نساجی مازندران اولین تیم صعود کرده به بیست و ششمین دوره لیگ برتر نام گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۵۴| |
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با تساوی صنعتنفت آبادان و شهرداری نوشهر، صعود نساجی به لیگ برتر در فاصله ۴ هفته تا پایان لیگ دسته یک قطعی شد.
به گزارش تابناک، تیمهای نساجی مازندران و مس شهربابک در چارچوب هفته سیام لیگ دسته یک آزادگان از ساعت ۱۹ در استادیوم شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند و در پایان نساجی با تک گل پوریا رضا زاده به برتری رسید تا ضمن حفظ صدرنشینی، صعود خود را به لیگ برتر قطعی کند.
نساجی مازندران ۶۳ امتیازی شد و مس شهربابک ۵۸ امتیازی باقی ماند. با توجه به توقف صنعت نفت آبادان مقابل شهرداری نوشهر، نماینده خوزستان ۵۰ امتیازی شد تا در فاصله ۴ هفته تا پایان فصل، فاصله صدر جدول با تیم سوم ۱۳ امتیاز شد و، چون دو تیم اول به صورت مستقیم به جلیگ برتر صعود میکنند، نساجی اولین تیم راه یافته به لیگ برتر است.
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