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کسب عناوین متعدد فولاد مبارکه، نشان‌دهنده نهادینه شدن فرهنگ بهبود مستمر و حکمرانی مسئولانه در تمام ارکان این گروه است

سجاد طهماسبی، معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های فولاد مبارکه، موفقیت چشمگیر شرکت‌های تابعه در کسب رتبه‌های برتر جایزه ملی تعالی سازمانی را نماد «یکپارچگی راهبردی» و «هم‌افزایی درون‌گروهی» دانست.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۴۹
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 وی در این یادداشت با تأکید بر اینکه این دستاوردها حاصل هم‌راستایی کامل با سیاست‌های تعالی‌محور شرکت مادر است، تصریح کرد: «کسب عناوین متعدد توسط شرکت‌های گروه، نشان‌دهنده نهادینه شدن فرهنگ بهبود مستمر و حکمرانی مسئولانه در تمام ارکان است.» طهماسبی این موفقیت جمعی را ثمره تعهد به خلق ارزش پایدار برشمرد که جایگاه ممتاز گروه فولاد مبارکه را در تراز ملی و بین‌المللی بیش از پیش تثبیت کرده است.

حرکت سازمان‌ها در مسیر تعالی، جلوه‌ای از حکمرانی مسئولانه، نگاه آینده‌نگر مدیریتی و تعهد به بهبود مستمر در جهت ارتقای عملکرد و خلق ارزش پایدار برای ذی‌نفعان است؛ مسیری که با تقویت یادگیری سازمانی و توسعه سرمایه انسانی، زمینه‌ساز تعالی و پیشرفت پایدار خواهد بود.

در این راستا، نخست، کسب بالاترین جایگاه در فرایند ارزیابی «جایزه ملی تعالی سازمانی» را به اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و کلیه همکاران پرتلاش فولاد مبارکه صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. این موفقیت درخشان، نشان‌دهنده بلوغ نظام‌مند در راهبری، برنامه‌ریزی راهبردی، مدیریت و پایش مستمر عملکرد و توسعه سرمایه انسانی در شرکت مادر و بی‌شک ثمره تلاش، همت بلند و آینده‌نگری مدیرعامل و مدیران و کارکنان ساعی آن مجموعه است.

همچنین خرسندم که با افتخار اعلام کنم شرکت‌های گروه فولاد مبارکه، هم‌راستا و هم‌جهت با سیاست‌ها و رویکردهای تعالی‌محور شرکت مادر، با حضور مؤثر در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی، افتخارآفرین شده و موفق به کسب عناوین ارزشمند در سطوح مختلف این جایزه شده‌اند. این دستاوردها بیانگر هم‌افزایی درون‌گروهی، یکپارچگی راهبردی، تعهد به بهبود مستمر و نهادینه شدن فرهنگ تعالی در سطح گروه فولاد مبارکه است.

بی‌تردید، مجموعه این موفقیت‌ها حاصل نگاه کلان‌نگر و آینده‌ساز، تلاش و همت والای مدیران عامل، مدیران و کارکنان در حرکت نظام‌مند در مسیر رشد، نوآوری و تعالی سازمانی بوده و می‌تواند نقطه عطفی برای دست‌یابی به موفقیت‌های بیشتر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشد.

امید است با تداوم این رویکرد ارزشمند و با تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها، هم‌افزایی و همگرایی میان شرکت‌های گروه فولاد مبارکه، شاهد ارتقای مستمر عملکرد، تحکیم جایگاه ممتاز گروه در تراز ملی و بین‌المللی و دست‌یابی به دستاوردهای درخشان‌تر در مسیر توسعه و پیشرفت پایدار باشیم.

در همین راستا، بدین‌وسیله، کسب عناوین و دستاوردهای زیر را توسط شرکت‌های گروه در فرایند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی، اعلام می‌کنم:

کسب تندیس سیمین توسط شرکت فولاد هرمزگان جنوب؛ کسب تقدیرنامه چهار ستاره توسط شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان، شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری و شرکت فولاد متیل؛ کسب تقدیرنامه سه‌ستاره توسط شرکت فولاد و نورد سبا اصفهان، شرکت آتیه‌فولاد نقش‌جهان و شرکت سرمایه‌گذاری توکافولاد؛ کسب تقدیرنامه دوستاره توسط شرکت توکاریل، شرکت صنایع فولاد توان‌آور آسیا، شرکت صنعتی معدنی اپال پارسیان سنگان و صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه اصفهان؛ کسب تقدیرنامه یک‌ستاره توسط شرکت بازار اجتماعی یکپارچه سرآمد ایرانیان، شرکت آهن و فولاد توس، شرکت آهن و فولاد اصفهان، شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک، شرکت صنایع فولاد سهند آغاز، شرکت صنعتی و تولیدی ایران‌ذوب و شرکت فولادگستر یزد؛ کسب گواهی تعهد به تعالی توسط شرکت اسری‌گشت نقش‌جهان، شرکت صبا فولاد گیلان، شرکت صنایع آهن و فولاد نور، شرکت فولاد گستر فرابازار و شرکت فولاد گستران هرمزگان.

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فولاد مبارکه اصفهان عناوین متعدد فولاد مبارکه سجاد طهماسبی
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