تخته فنی جلسه تیم ملی
عکس: اولین اشتباه کادرفنی ایران پیش از دیدار با بلژیک!
کادرفنی تیم ملی ایران پیش از شروع دیدار با بلژیک اولین اشتباه را روی تخته فنی داخل رختکن انجام داد و هشتگ یادآوری شهدای میناب را با عددی اشتباه نوشت.
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در شرایطی که تعداد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب ۱۶۸ نفر است و تیم ملی هم با همین سنجاق سینه راهی جام جهانی شد، اما کادرفنی روی تخته فنی پیش از دیدار با بلژیک عدد ۱۶۵ را روی تخته فنی نوشت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در حالی که پیش از شروع دیدار ایران و بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ تصویری از تخته فنی رختکن تیم ایران در رسانههای فدراسیون فوتبال و تیم ملی منتشر شد، در انتهای جمله انگیزشی برای بازیکنان، هشتگ یادآوری جنایت آمریکا در میناب نوشته شده بود.
کادرفنی تیم ایران روی تخته فنی دو هشتگ «#165» و «Minab» را نوشته بودند که عدد ۱۶۵ اشتباه بود و هشتگ ترند شده در فضای مجازی مربوط به این جنایت ۱۶۸ است که تعداد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را یادآوری میکند.
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حالا 3 تا اشتباه کرده این ایرادات بنی اسرائیلی چیه!
همین که یاد میناب رو زنده نگه داشتن دمشون گرم
همین که یاد میناب رو زنده نگه داشتن دمشون گرم
قدوس ایرانی نیست !؟ چرا موقع خواندن سرود ملی ساکت ایستاده ! اگه علاقه ای به سرود ملی نداره چرا پیراهن تیم ملی رو پوشیده !؟
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...