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تخته فنی جلسه تیم ملی

عکس: اولین اشتباه کادرفنی ایران پیش از دیدار با بلژیک!

کادرفنی تیم ملی ایران پیش از شروع دیدار با بلژیک اولین اشتباه را روی تخته فنی داخل رختکن انجام داد و هشتگ یادآوری شهدای میناب را با عددی اشتباه نوشت.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۴۶
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2800 بازدید
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۴
عکس: اولین اشتباه کادرفنی ایران پیش از دیدار با بلژیک!

در شرایطی که تعداد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب ۱۶۸ نفر است و تیم ملی هم با همین سنجاق سینه راهی جام جهانی شد، اما کادرفنی روی تخته فنی پیش از دیدار با بلژیک عدد ۱۶۵ را روی تخته فنی نوشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در حالی که پیش از شروع دیدار ایران و بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ تصویری از تخته فنی رختکن تیم ایران در رسانه‌های فدراسیون فوتبال و تیم ملی منتشر شد، در انتهای جمله انگیزشی برای بازیکنان، هشتگ یادآوری جنایت آمریکا در میناب نوشته شده بود.

کادرفنی تیم ایران روی تخته فنی دو هشتگ «#165» و «Minab» را نوشته بودند که عدد ۱۶۵ اشتباه بود و هشتگ ترند شده در فضای مجازی مربوط به این جنایت ۱۶۸ است که تعداد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را یادآوری می‌کند.

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برچسب ها
تیم‌ملی فوتبال ایران جام جهانی کادر فنی میناب میناب 168 جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا مرحله گروهی بلژیک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
9
پاسخ
حالا 3 تا اشتباه کرده این ایرادات بنی اسرائیلی چیه!

همین که یاد میناب رو زنده نگه داشتن دمشون گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
7
پاسخ
گفتیم چه شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
4
3
پاسخ
قدوس ایرانی نیست !؟ چرا موقع خواندن سرود ملی ساکت ایستاده ! اگه علاقه ای به سرود ملی نداره چرا پیراهن تیم ملی رو پوشیده !؟
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
7
پاسخ
حاشیه درست نکنید لطفا
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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