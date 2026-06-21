معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از برگزاری مراسم تشییع بقایای تفحص‌شده شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب در روز سه‌شنبه ۹ تیر خبر داد و بر لزوم تبیین و ماندگار کردن حوادث تاریخی برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، احمد نفیسی با اشاره به برگزاری نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان هرمزگان، اظهار کرد: بقایای تفحص‌شده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب روز سه شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مردم و مسئولان تشییع خواهد شد و جزئیات برگزاری این مراسم از سوی مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با تسلیت ایام محرم‌الحرام افزود: حفظ و انتقال رویدادهای تاریخی و وقایع مهم به نسل‌های آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، این حوادث برای جامعه تبیین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ادامه داد: در بسیاری از کشورها، نشانه‌ها و نمادهای مربوط به رویدادهای مهم تاریخی و حملات دشمنان در شهرها حفظ و معرفی می‌شود؛ از این رو لازم است نمایشگاهی از آثار و اسناد مربوط به جنایات آمریکا برگزار و با ایجاد موزه‌ها و یادمان‌های مرتبط، این وقایع برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

نفیسی همچنین با اشاره به نزدیک شدن سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسلامی ایران، گفت: برگزاری یادواره‌ای در شأن این حادثه و تبیین ابعاد آن برای افکار عمومی ضروری است.

وی در ادامه بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع بقایای تفحص‌شده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان در روز یکشنبه روز ۳۱ خرداد، نفیسی در پایان خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی استان برای برگزاری مناسب این مراسم شد و گفت: با هم‌افزایی همه ظرفیت‌ها می‌توان یاد و خاطره این شهدا و حوادث تاریخی مرتبط را به شکل شایسته‌ای گرامی داشت.