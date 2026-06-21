صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بقایای شهدای مدرسه «شجره طیبه» تشییع می‌شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از برگزاری مراسم تشییع بقایای تفحص‌شده شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب در روز سه‌شنبه ۹ تیر خبر داد و بر لزوم تبیین و ماندگار کردن حوادث تاریخی برای نسل‌های آینده تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۴۳
| |
671 بازدید
بقایای شهدای مدرسه «شجره طیبه» تشییع می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، احمد نفیسی با اشاره به برگزاری نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان هرمزگان، اظهار کرد: بقایای تفحص‌شده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب روز سه شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مردم و مسئولان تشییع خواهد شد و جزئیات برگزاری این مراسم از سوی مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با تسلیت ایام محرم‌الحرام افزود: حفظ و انتقال رویدادهای تاریخی و وقایع مهم به نسل‌های آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی، این حوادث برای جامعه تبیین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان ادامه داد: در بسیاری از کشورها، نشانه‌ها و نمادهای مربوط به رویدادهای مهم تاریخی و حملات دشمنان در شهرها حفظ و معرفی می‌شود؛ از این رو لازم است نمایشگاهی از آثار و اسناد مربوط به جنایات آمریکا برگزار و با ایجاد موزه‌ها و یادمان‌های مرتبط، این وقایع برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

نفیسی همچنین با اشاره به نزدیک شدن سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسلامی ایران، گفت: برگزاری یادواره‌ای در شأن این حادثه و تبیین ابعاد آن برای افکار عمومی ضروری است.

وی در ادامه بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع بقایای تفحص‌شده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان در روز یکشنبه روز ۳۱ خرداد، نفیسی در پایان خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی استان برای برگزاری مناسب این مراسم شد و گفت: با هم‌افزایی همه ظرفیت‌ها می‌توان یاد و خاطره این شهدا و حوادث تاریخی مرتبط را به شکل شایسته‌ای گرامی داشت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
هرمزگان میناب مدرسه مدرسه شجره طیبه دانش آموزان شهادت
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: اولین اشتباه کادرفنی ایران پیش از دیدار با بلژیک!
عکس: پس از ۳۰ روز انتظار، تشییع دانش‌آموز شهید مدرسه میناب
کربلا در میناب؛ روایت یکی از معلمان مدرسه میناب
لحظه اصابت موشک تاماهاک آمریکا به مدرسه میناب
عکس: لحظه تحویل سال در کنار قبور شهدای مدرسه شجره طیبه میناب
نامه جمعی از خانواده‌های کودکان شهید میناب به پاپ
روایت غریب‌آبادی از رنج ناتمام پدر یک دانش‌آموز شهید + عکس
اعتراف وزیر جنگ آمریکا درباره جنایت حمله به مدرسه میناب
پیام اردوغان به مادران داغدار ایرانی
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005nAR
tabnak.ir/005nAR