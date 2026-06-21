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نتانیاهو: تا زمانی که لازم باشد در جنوب لبنان می‌مانیم

در حالی که یکی از مهمترین محورهای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، عقب‌نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان است، نتانیاهو تأکید دارد که این رژیم همچنان در مناطق جنوبی لبنان باقی می‌ماند.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۳۹
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نتانیاهو: تا زمانی که لازم باشد در جنوب لبنان می‌مانیم

به گزارش تابناک، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز در سخنانی گفت تا زمانی که برای حفظ امنیت ساکنان شمال اسرائیل نیاز باشد، در منطقه امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهیم ماند.

یکی از مهمترین بندهای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها به خصوص لبنان و ضرورت خروج رژیم صهیونیستی از جنوب این کشور است.

این در حالی است که رژیم اسرائیل امروز نیز آتش‌بس را نقض کرده و در حملات امروز به لبنان دستکم ۷ نفر از جمله یک کودک به شهادت رسیده‌اند.

نتانیاهو که رژیمش تنها دارنده سلاح هسته‌ای در خاورمیانه بوده و برخلاف ایران عضو پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی نبوده گفت که هرگز به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهیم داد حال تحولات سیاسی هر چه می‌خواهد باشد.

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