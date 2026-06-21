بیانیه حزب الله در واکنش به مذاکرات مستقیم با اسرائیل
به گزارش تابناک به نقل از المیادین، بخش روابط رسانهای حزبالله در بیانیهای اعلام کرد: «اکنون دیگر کاملاً آشکار و مسجل شده است که دورهای مذاکرات مستقیم که دستگاه حاکمه لبنان به آن سوق داده شده تا در آنجا سر تکان دهد و به آنچه دولت آمریکا دیکته میکند، مهر تأیید بزند، در واقع بدین ترتیب حاکمیت لبنان را مصادره کرده و جایگاه سیاسی این کشور را به جبهه سازشکاران با اشغالگر صهیونیستی و رژیم نامشروع آن میسپارد. هیچگونه خیر و دستاوردی از این مذاکرات سازشکارانه قابل تصور نیست، زیرا نقطه آغاز آن خطاست و هدف آن نیز تسلیم شدن است.
در بیانیه بخش روابط رسانهای حزبالله تاکید شده است: ما در حزبالله بار دیگر رویکرد مذاکره مستقیم با دشمن صهیونیستی و دورهای مذاکره و نتایج حاصل از آن را محکوم میکنیم. همچنین کارکردِ مختلکننده این مذاکرات را محکوم میکنیم؛ چرا که سدی در رویارویی با پروژه دشمن و تلاشهای میدان مقاومت و فداکاریهای بزرگ ملت بزرگ ماست؛ فداکاریهایی که حاکمیت لبنان میتوانست از آنها بهرهبرداری کرده و با استفاده از این برگهای برنده، برای تحقق خروج کامل و بدون قید و شرط دشمن از سرزمین لبنان فشار بیاورد.
حزبالله خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که تداوم حضور در جلسات مذاکرات مستقیم، اجرای دستور روزانهای است که دولت آمریکا به دستگاه حاکمه لبنان صادر میکند و دولت لبنان بهصورت انفرادی و بدون هماهنگی با دیگر ارکان کشور درمورد آن تصمیمگیری میکند و با مخالفت با منشور ملی، قانون اساسی و قوانین کشور، به آنچه آمریکا و اسرائیل برای افزایش خطرات علیه لبنان و ثبات، استقلال و حاکمیت آن دنبال میکنند، پاسخ مثبت میدهد.»