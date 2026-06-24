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از هر چهار ایرانی، سه نفر احساس تبعیض می‌کنند

این هشدار خیلی جدی‌تر باید گرفته سود؛ «احساس تبعیض» شده جان مایه زندگی روزمره. مثل هوای آلوده تهران که دیگر حسش نمی‌کنیم، ولی خفه‌مان می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۳۱
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3806 بازدید
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از هر چهار ایرانی، سه نفر احساس تبعیض می‌کنند

سه‌چهارم مردم این مملکت، یعنی ۶۳ میلیون نفر از ۸۵ میلیون نفر ایرانی، «احساس» تبعیض و نابرابری می‌کنند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، از نظر جامعه‌شناختی، بخشی از اظهارات اخیر معاون اجتماعی وزیر کشور مبنی بر اینکه ۷۵ درصد مردم «احساس» تبعیض و نابرابری دارند، زنگ خطری عمیق‌تر از خودِ نابرابری واقعی است. در علوم اجتماعی، اگر شکاف بین واقعیت عینی و ذهنیت ذهنی بیش از حد زیاد شود، این «ادراک اجتماعی» است که تعیین‌کننده کنش می‌شود، نه واقعیت آماری.

وقتی سه‌چهارم جامعه تصور کنند بازی بر اساس قاعده‌ای ناعادلانه طراحی شده، گویا با یک «بحران مشروعیت ساختاری» رو‌به‌رو هستیم که تبعات آن را می‌توان در سطوح خُرد و زندگی روزمره، و کلان  یعنی در نظم سیاسی ردیابی کرد.

تحلیل لایه‌های پنهان این وضعیت و تبعات محتمل آن برای رسیدن به راهکاری منطقی، ضروری است.

تغییر نگرش به زندگی: از رقابت تا بقای رانتی
وقتی فرد باور داشته باشد که «تلاش» لزوماً به «پیشرفت» منتهی نمی‌شود، عقلانیت اقتصادی و اخلاق کار فرو می‌ریزد.

کوتاه‌شدن افق دید: سرمایه‌گذاری بلندمدت چه مالی، چه عاطفی و چه آموزشی بی معنی می‌شود. چرا برای آینده فرزندم برنامه‌ریزی کنم اگر می‌دانم آینده از آنِ کسانی است که «پارتی» دارند؟

رواج تقدیرگرایی منفعل و لذت‌جویی کوتاه‌مدت: در غیاب عدالت، جامعه به سمت «لذت‌های زودگذر» هیجانات کاذب، مصرف‌گرایی نمایشی یا مهاجرت حرکت می‌کند تا درد بی‌عدالتی را تسکین دهد.

بازتولید تبعیض در لایه‌های خُرد: پدری که در اداره به او بی‌عدالتی شده، در خانه به همسر و فرزندش زور می‌گوید. اینگونه «زنجیره خشونت و تبعیض» از سطح ساختاری به سطح بین‌فردی نشت می‌کند.

رابطه با سیاست: خشم خاموش و ظهور پوپولیسم

این آمار ۷۵ درصدی به معنای مرگ «اعتماد نهادی» است.

شکاف دولت-ملت: مردم بین «حاکمیت» و «وطن» تمایز قائل می‌شوند. آنها هنوز ایران را دوست دارند، اما دولت را عامل نابرابری می‌دانند. این خطرناک‌ترین نوع از خودبیگانگی سیاسی است.

پوپولیسم رادیکال: در چنین فضایی، هر نامزدی که وعده تخریب ساختار موجود را بدهد حتی بدون برنامه جایگزین)، آرای خاکستری خاموش را جذب می‌کند. رأی‌دادن نه برای «انتخاب اصلح»، که برای «تنبیه» وضع موجود تبدیل به یک رفتار سیاسی غالب می‌شود.

انفعال سمی: بخش بزرگی از این ۷۵ درصد ممکن است به جای شورش، «مهاجرت داخلی» یادانزوا و یا «مهاجرت خارجی» همان فرار مغز‌ها و سرمایه‌ها را انتخاب کنند. این یعنی خالی‌شدن بدنه جامعه از طبقه متوسط مولد.

از هر چهار ایرانی، سه نفر احساس تبعیض می‌کنند

سرنوشت قانون؛ تبدیل هنجار‌ها به ویترین
در جامعه‌ای که تبعیض را سیستماتیک می‌بیند، قانون دیگر یک «قرارداد اجتماعی» نیست، بلکه ابزاری در دست طبقه برخوردار تلقی می‌شود.

دوگانگی حقوقی: قانون روی کاغذ برای همه یکسان است، اما در عمل، «قانون فرادستان» و «قانون فرودستان» شکل می‌گیرد. مثلاً برخورد گزینشی با فساد یا تخلفات حجاب.

هنجارشکنی عمومی: وقتی مردم ببینند متخلفِ دارای رانت، بدون مجازات می‌ماند، تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی، مالیات یا ساخت و ساز غیرمجاز دیگر «جرم» نیست، بلکه «زرنگی» محسوب می‌شود. این یعنی بی‌تفاوتی اخلاقی جمعی.

فساد؛ از انحراف فردی به نظام خویشاوندسالاری
احساس تبعیض ۷۵ درصدی، فساد را از یک «بیماری» به یک «عادت بقا» تبدیل می‌کند.

فساد اضطراری: وقتی شهروند احساس کند بدون رشوه یا پارتی به حق قانونی‌اش (مثل مجوز، وام یا درمان) نمی‌رسد، خودش به مهره‌ای در چرخه فساد بدل می‌شود. او فاسد نیست، اما برای فرار از تبعیض، فساد می‌کند.

قطبی‌شدن عدالت: نتیجه این می‌شود که جامعه به دو قطب «خودی‌های منتفع» و «دیگرانِ محروم» تقسیم شود. در این میان، طبقه متوسط یا نابود می‌شود یا به دلیل فشار، مجبور به پیوستن به یکی از این دو قطب می‌گردد.

یک پارادوکس خطرناک: وقتی تبعیض از واقعیت مهم‌تر می‌شود

اشاره محمد بطحایی رئیس امور اجتماعی وزارت کشور، به این نکته که «این احساس تا چه اندازه با واقعیت منطبق است موضوع دیگری است»، بسیار کلیدی است. این یعنی ممکن است دولت در حوزه رفاه یا فقرزدایی موفقیت‌هایی داشته باشد، اما شکاف ارتباطی و بی‌اعتمادی چنان عمیق است که مردم این موفقیت‌ها را باور ندارند.

این وضعیت، «بحران روایت» است. در بحران روایت، هر اقدام مثبت دولت، نوعی عوام‌فریبی و هر اقدام منفی، سند بی‌کفایتی حاکمیت تلقی می‌شود.

زخم مزمن روانی جمعی
ما با جامعه‌ای رو‌به‌رو هستیم که دچار «زخم مزمن روانی جمعی» است. نشانه‌اش هم این است که دیگر فرقی نمی‌کند تبعیض واقعی چقدر است؛ همین که ۷۵ درصد آن را حس می‌کنند، یعنی میوه مسموم آن مثل نفرت، مهاجرت، فساد و خشونت در حال رسیدن است.

برای برون‌رفت، پنجره سیاست‌گذاری باید از «رفع تبعیض اقتصادی» به سمت «مرهم بر ذهنیت عمومی» و «شفافیت دردناک» حرکت کند. تا زمانی که مردم یک محاکمه عادلانه از مفسدان دانه‌درشت نبینند، این ۷۵ درصد هیچ دلیل روانشناختی برای بازگشت به بازی اجتماعی ندارند

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احساس تبعیض هوای آلوده تهران تغییر نگرش قانون روایت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
3
99
پاسخ
بسيار درست و متين. بحث خودي و نخودي را هم شامل مي شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
مقاله درستی بود.
حس تبعیض یعنی نا امیدانه به گذشته پر از زحمت و تلاش خود نگاه کنی و حسرت بخوری که چرا به جای اون تلاش ها نرفتی لاقل بیل بزنی که یه ثمری می داشته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
کاش قلم‌پام میشکست دانشگاه نمی رفتم کاش قلم پام میشکست در کشوری که پول و پارتی و داشتن مرد خوب شامل پدر و برادر و شوهر عامل موفقیته کارمند نمی شدم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
بانوان بد حجاب را از ادارات دولتی اخراج کنید که باعث فساد در جامعه شده اند
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
3
126
پاسخ
آن یک نفری هم که احساس تبعیض نمی‌کند ویژه خوار و برخوردار از رانت است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
1
88
پاسخ
احساس می کنند چیه بگو به عینه می ببینند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
2
78
پاسخ
و چرا این احساس را میکنن؟؟چه کسی باعث میشه؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
اول از همه، سهمیه های دانشگاه ها و استخدامها و هر آزم.نی که میذارن یک عده بدون درس خواندن و زحمت فقط با سهنیه قبول میشن و یه عده که زحمت کشیدن پشت همه آزمونها میمونند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
2
76
پاسخ
بی عدالتی زیاد مجلس هم قوانینی تصویب میکنه که ۹۰ میلیون جمعیت در اون نمیبینه
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
2
41
پاسخ
یعنی تبعیض وجود نداره؟ بعضی ها فقط احساس میکنن که هست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
48
23
پاسخ
تبعیض در دولت پزشکیان شدیدتر شده. دولتی که در آن سرمایه داران و ثروتمندان، تصمیم گیران اصلی اند. نیاز به گرفتن تصمیمات سخت و جسورانه علیه ابرثروتمندان داریم ولی از این دولت چنین کاری برنمی آید و اصولا نمیخواهد هم تصمیمی مخالف منافع سرمایه سالاران بگیرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
چرخه همیشگی باز توضیع ثروت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
1
47
پاسخ
جرا هیچکس راجع به این صحبت نمی‌کند که تبعیض و رانت خواری و فساد اقتصادی عامل و ریشه بسیاری از نارضایتی های اجتماعیست و مردم با افراد هیچ خصومتی ندارند نباید همه را با یک چوب مجازات کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
1
54
پاسخ
وقتی همه امکانات سهمیه بندی بشه و رقابت واقعی شکل نگیره، آمار بیش از اینه که گفتین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
2
42
پاسخ
عجب تازه رسیدیم سر خط نقطه و خط بعدی شروع تبعیض جدید از نوع جدید
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