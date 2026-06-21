خانواده سرمربی اسبق استقلال در جام جهانی + عکس

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی، یکی از اتفاقات جالب توجه هنگام برگزاری جدال آلمان با ساحل عاج در جام جهانی ۲۰۲۶ که رسانه‌های ایرانی روی آن حسابی مانور کردند، حضور فردی در میان تماشاگران با لباس آلمان و البته پرچم استقلال بود!

این ماجرا به یک معما بدل شده بود اما وینفرد شفر سرمربی اسبق استقلال آن را برای مردم و به ویژه طرفداران آبی حل کرد. مرد آلمانی که از اوایل پاییز ۹۶ تا اواسط بهار ۹۸ هدایت استقلال را بر عهده داشت و هم اکنون مفسر جام جهانی ۲۰۲۶ برای یکی از شبکه‌های فارسی زبان است، پیرامون این ماجرا ادعای ویژه‌ای را مطرح کرد و گفت: آن آقا که لباس آلمان پوشیده و پرچم استقلال را نیز در دست دارد، داماد من است!

این ادعا بازتاب فراوانی در فضای مجازی داشته و با استقبال هواداران استقلال مواجه شده است.