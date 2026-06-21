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استارمر از نخست‌وزیر انگلیس درخواست استعفا کرد

شبکه خبری اسکای نیوز نوشت: وزیر امور خارجه انگلیس از نخست وزیر این کشور خواسته است تا از این مقام استعفا دهد.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۲۴
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استارمر از نخست‌وزیر انگلیس درخواست استعفا کرد

به گزارش تابناک؛ اسکای‌نیوز به نقل از منابع آگاه خود نوشت: ایوت کوپر وزیر امور خارجه انگلیس به کی‌یر استارمر نخست‌وزیر این کشور گفته است که باید از سمت خود کناره‌گیری کند.

گفته می‌شود کوپر که یکی از ارشدترین وزیران کابینه استارمر به شمار می‌رود، این پیام را به طور خصوصی و در جریان تعطیلات آخر هفته به نخست‌وزیر منتقل کرده است.

استارمر در حال حاضر دور از خیابان داونینگ (دفتر نخست‌وزیری) به سر می‌برد و به همراه همسر و فرزندانش در چکرز، اقامتگاه روستایی نخست‌وزیر انگلیس اقامت دارد.

دقایقی پیش، پیتر کایل وزیر تجارت و بازرگانی انگلیس به اسکای‌نیوز گفت که از روز جمعه تاکنون با استارمر گفت‌و‌گو نکرده است، اما افزود که در آن زمان، آنها درباره چالش‌هایی که نخست‌وزیر با آنها روبه‌رو است، «گفت‌وگویی صریح و بی‌پرده» داشته‌اند.

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