تشکیل ۲۰۰ پرونده علیه جنایتکاران جنگ علیه ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور همزمان با هفته قوه قضاییه در برنامهای تلویزیونی به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حوزه های مختلف مقابله با تهدیدهای امنیتی و اقتصادی و همچنین صیانت از حقوق عامه پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین موحدیآزاد با اشاره به مسئولیتها و اقدامات دادستانی کل کشور در مواجهه با تحولات اخیر و آنچه بهعنوان جنگهای تحمیلی علیه ملت ایران مطرح شده است، اظهار کرد: دادستانی کل کشور تکالیف و اختیارات متنوع و گستردهای دارد که بهطور کلی میتوان آنها را در سه بخش اصلی دستهبندی کرد. بخش نخست مربوط به نظارتهای داخلی و سازمانی است؛ از جمله نظارت بر اجرای عدالت، نظارت بر زندانها و همچنین نظارت بر ضابطین قضایی. بخش دوم به حوزه دیپلماسی قضایی و پیگیریهای حقوقی در عرصه بینالمللی اختصاص دارد و بخش سوم نیز مربوط به صیانت از حقوق عامه و دفاع از حقوق مردم است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در یک سال گذشته دشمنان ملت ایران تلاش کردهاند فضای کشور را به سمت جنگ و ناامنی سوق دهند، گفت: جریان استکبار جهانی همواره تلاش کرده است با شیوههای مختلف مانع حرکت نظام اسلامی شود. حمایت از گروههای تروریستی، تحمیل جنگ، اعمال تحریمهای گسترده و فشارهای سیاسی و اقتصادی از جمله اقداماتی بوده که دشمنان در این سالها دنبال کردهاند.
موحدیآزاد ادامه داد: در ماههای اخیر نیز شاهد بودیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی بهصورت مستقیم وارد عرصه تقابل شده و در قالب اقدامات خصمانه، فشارهایی را علیه ملت ایران وارد کردند. با این حال به لطف خداوند متعال و با مقاومت و ایستادگی ملت ایران، این اقدامات تا امروز با شکست مواجه شده و امیدواریم در آینده نیز دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند.
وی با اشاره به اقدامات حقوقی و قضایی انجامشده در این زمینه اظهار کرد: حتی پیش از آغاز درگیریهای اخیر نیز پروندههای متعددی درباره اقدامات خصمانه آمریکا و برخی کشورهای همکار با آن در دستگاه قضایی تشکیل شده بود. در برخی از این پروندهها احکام صادر شده و بهویژه در حوزه جبران خسارت، احکام قطعی متعددی علیه دولت آمریکا و برخی کشورهای همسو با آن صادر شده است که در مواردی نیز این احکام به مرحله اجرا درآمده است.
دادستان کل کشور افزود: پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه و ادامه تحولات پس از آن، دستگاه قضایی بلافاصله اقدامات لازم را در دو حوزه کیفری و حقوقی آغاز کرد. در این راستا علیه عاملان و آمران این جنایات اعلام جرم شده و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پروندههای متعددی تشکیل شده است.
به گفته وی، در حوزه کیفری بیش از ۲۰۰ پرونده در شعب ویژه بازپرسی تشکیل شده که در حال رسیدگی است. علاوه بر این، در محاکم حقوقی نیز شعب ویژهای با حضور قضات متخصص و دارای تحصیلات و تجربه مرتبط تشکیل شده تا پروندههای مربوط به مطالبه خسارت رسیدگی شود.
موحدیآزاد با اشاره به آمار پروندههای حقوقی در این زمینه گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ دادخواست در این محاکم ثبت شده که بیش از ۳۲ هزار نفر از اقشار مختلف جامعه بهعنوان خواهان در آن حضور دارند. این افراد شامل کسانی هستند که بهطور مستقیم از این اقدامات آسیب دیدهاند و همچنین کسانی که از نظر روانی و امنیتی متحمل خسارت شدهاند.
دادستان کل کشور تأکید کرد: همکاران ما در دستگاه قضایی بهصورت شبانهروزی در حال رسیدگی به این پروندهها هستند. دادستان تهران شخصاً بر روند رسیدگی نظارت دارد و بنده نیز بهطور مستمر روند پیگیری این پروندهها را دنبال میکنم تا حقوق آسیبدیدگان بهطور کامل استیفا شود.
وی همچنین از مشارکت گسترده جامعه حقوقی کشور در این پروندهها خبر داد و گفت: بیش از ۲۰۰۰ وکیل بهصورت داوطلبانه اعلام آمادگی کردهاند تا از آسیبدیدگان این جنگهای تحمیلی حمایت حقوقی کنند. این وکلا در حوزههای مختلف از جمله پیگیریهای کیفری و حقوقی، چه در داخل کشور و چه در عرصههای بینالمللی، وکالت بسیاری از آسیبدیدگان را بر عهده گرفتهاند.
موحدیآزاد در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیتهای خود پیگیر حقوق ملت ایران در برابر جنایات و اقدامات خصمانه دشمنان است و این مسیر تا احقاق کامل حقوق مردم و جبران خسارات وارده با جدیت ادامه خواهد یافت.