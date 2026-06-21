حادثه در شهر میزبان ایران؛ لسآنجلس غرق دود شد
همزمان با آمادهسازی ایران و بلژیک برای دومین بازی خود در جام جهانی، لسآنجلس با وضعیت اضطراری ناشی از آتشسوزی در یک انبار بزرگ روبهرو شده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۱۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ همزمان با آمادهسازی ایران و بلژیک برای دومین بازی خود در جام جهانی، لسآنجلس با وضعیت اضطراری ناشی از آتشسوزی در یک انبار بزرگ روبهرو شده است. کارن باس شهردار LA، در بیانیهای اعلام کرد: «با اعلام وضعیت اضطراری، اطمینان حاصل میکنیم که شهر به همه منابعی که نیاز دارد دسترسی خواهد داشت.»
سازمان آتشنشانی لسآنجلس هم اعلام کرد، بوی دود در بخش بزرگی از شهر پخش شده و شهروندان تا حد امکان از قرار گرفتن در معرض آن خودداری کنند. براساس اطلاعات منتشر شده، این ساختمان، یک محل تجاری حدود ۵۰۰ هزار فوت مربعی است، معادل ۴۶ هزار متر مربع که در آن ۸۵ میلیون پوند، معادل ۳۸.۵ میلیون کیلوگرم، محصولات منجمد نگهداری میشده است.
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