بازی درخشان ایران مقابل بلژیک بی مزد ماند/ درخشش کورتوا، بیرانوند و طارمی + فیلم
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران با ترکیب و تاکتیکی متفاوت تیمش را مقابل بلژیک به زمین فرستاد و حتی تا آستانه پیروزی مقابل این تیم هم پیش رفت اما در نهایت به نتیجه تساوی دست یافت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیمهای ملی فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم دیدارهای گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ یکشنبه به وقت تهران (ساعت ۱۲ به وقت محلی) در ورزشگاه سوفای شهر لسآنجلس به مصاف هم رفتند و به تساوی صفر - صفر رسیدند.
ایران در بازی نخست خود مقابل نیوزلند به تساوی ۲ - ۲ رسید و بلژیک هم مقابل مصر تن به تساوی یک - یک داد.
ترکیب تیم ملی ایران:
- علیرضا بیرانوند، صالح حردانی (۶۵ - علیرضا جهانبخش)، محمد حسین کنعانیزادگان، شجاع خلیلزاده، علی نعمتی، سعید عزتاللهی (۸۵ - امیرحسین حسینزاده)، احسان حاج صفی (۴۵ - میلاد محمدی)، رامین رضاییان، سامان قدوس (۷۹ - شهریار مغانلو)، محمد محبی (۶۵ - مهدی ترابی) و مهدی طارمی.
ترکیب تیم ملی بلژیک:
- تیبو کورتوا، برندون مچل، ماکسیم دی کویپر، توماس مونیه (۵۸ - تیموتی کاستاگنه)، ناتان انگوی، کوین دی بروینه (۷۸ - ماتیاس فرناندز پدرو)، یوری تیلمانس، الکسیس جسی سالماکرز (۵۸ - دودی لوکه باکیو)، نیکلاس راسکین (۵۸ - هانس فاناکن)، روملو لوکاکو (۷۳ - آرتو تیاته)، لئاندرو تروسار.
دقیقه ۳: کرنری نصیب بلژیکیها شد که در یک رفت و برگشت، توپ توسط کوین دی بروینه به دهانه دروازه ارسال شد که لوکاکو برای تبدیل کردن توپ به گل تلاش کرد، اما به جای توپ بیرانوند را زد که همین موضوع موجب مصدومیت چند دقیقهای دروازهبان ایران شد و داور مسابقه هم به مهاجم بلژیک کارت زرد نشان داد.
دقیقه ۹: این بار بلژیکیها از سمت راست خط دفاعی ایران حملهای را روی دروازه ایران ترتیب دادند که با یک پاس رو به بیرون دی بروینه صاحب توپ شد و شوت او به شجاع خلیلزاده برخورد کرد و توپ برگشتی به دی کویپر رسید که ضربه او را بیرانوند مهار کرد.
دقیقه ۱۴: پس از فروکش کردن تب و تاب حملات بلژیک، تیم ایران بازی را از بالاتر پیگیری کرد که در یکی از حملات توپ برگشتی به محمدحسین کنعانیزادگان رسید که ضربه او را کورتوا به کرنر فرستاد و ناجی دروازه تیمش شد.
دقیقه ۱۵: کرنر ارسالی از سوی رامین رضاییان روی سر سعید عزتاللهی نشست اما ضربه او کم دقت بود و از کنار دروازه راهی اوت شد.
دقیقه ۲۱: تیلمانس از سمت چپ محوطه جریمه ایران ضربهای را به زاویه بسته دروازه بیرانوند شلیک کرد که دروازهبان تیم ملی واکنشی خوب و به موقع نشان داد، توپ را به کرنر فرستاد و ناجی دروازه ایران شد.
دقیقه ۲۵: یک ضربه ایستگاهی پشت محوطه جریمه بلژیک برای ایران به دست آمد که احسان حاجصفی با پاسی کوتاه پشت خط دفاعی مهدی طارمی را صاحب توپ کرد و او با یک چرخش به موقع توپ را به تور دروازه چسباند، اما در بازبینی صحنه گل در اتاق VAR این گل آفساید اعلام شد تا بازی با همان نتیجه صفر - صفر دنبال شود.
دقیقه ۳۳: سعید عزتاللهی با کارت زرد داور جریمه شد.
دقیقه ۴۴: حملات بلژیک برای رسیدن به گل در نیمه اول در لحظات پایانی همین نیمه افزایش پیدا کرد و در یک حمله خطرناک دی کویپر در محوطه جریمه فرصت رسیدن به گل را داشت، اما بیرانوند مانع از این اتفاق شد.
دقیقه ۵۰: یک کرنر برای بلژیک شکل گرفت که ارسال به تیر دوم از سمت راست به سالماکرز رسید و ضربه این بازیکن به تور کناری دروازه ایران برخورد کرد.
دقیقه ۵۳: علیرضا جهانبخش از سمت راست اوت بلندی را به محوطه جریمه بلژیک فرستاد که توپ به مهدی طارمی رسید و او هم با یک ضربه ناگهانی دروازه کورتوا را تهدید کرد، اما دروازهبان بلژیک با عکس العملی سریع مانع از گل شدن توپ شد.
دقیقه ۵۹: دی بروینه از سمت راست محوطه جریمه ایران وارد شد و با پاس رو به بیرون هم تیمیهایش را صاحب توپ کرد که علیرضا بیرانوند به خوبی موفق شد توپ را مهار کند و دروازه ایران را نجات دهد.
دقیقه ۶۲: ارسالی روی دروازه ایران انجام شد که با دفع اشتباه علیرضا بیرانوند همراه بود و موقعیتی برای بلژیکیها ایجاد کرد، اما مهاجم این تیم نتوانست از این موقعیت بهرهای ببرد.
دقیقه ۶۶: انگوی با پاس رو به عقب اشتباه فضا را برای فرار مهدی طارمی فراهم کرد و سپس برای جلوگیری از حمله ایران خطایی را انجام داد که داور با کارت قرمز مستقیم او را از بازی اخراج کرد.
دقیقه ۸۱: سعید عزتاللهی پشت محوطه جریمه بلژیک صاحب یک موقعیت برای باز کردن دروازه کورتوا شد و شوت محکم خود را روانه دروازه این تیم کرد، اما سنگربان باتجربه شیاطن در مهار توپ موفق عمل کرد.
دقیقه ۸۶: دی کویپر یک موقعیت داشت تا با شوتی زمینی دروازه ایران را باز کند اما این بارهم بیرانوند بود که دروازه ایران را نجات داد و در دو مرحله توپ را در اختیار گرفت.
به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در حالی برخلاف برخی پیشبینیها از بازی مقابل بلژیک مساوی گرفت که حتی این شانس را داشت که پیروز میدان باشد، اما علاوه بر گل مهدی طارمی که به دلیل آفساید مردود اعلام شد، تیبو کورتوا هم چندین بار دروازه بلژیک را نجات داد تا مانع از این اتفاق شود. هرچند در سوی دیگر میدان هم علیرضا بیرانوند بارها از گلزنی بازیکنان حریف جلوگیری کرد و در پایان مسابقه هم به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
مربی ایرانی
فردوسی پور تسلیت
برنامه هات بهم خورد
ای کاش آسیایی ها خصوصااااااا خاورمیانه بیخیال فوتبال میشدن و میچسبیدن به همون کشتی و والیبال و امثالهم تا اینطور در فوتبال آبروی کشور خودشون رو نبرن
شیر ژیانه؟
وطن من
ر
حیف شد در هر صورت