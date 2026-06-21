اسپانیا تقاص کیپورد را از عربستان گرفت؛ صعود لاروخا به صدر با چهره یک مدعی مقابل سعودی
اسپانیا در مصاف با عربستان به یک پیروزی پرگل دست یافت تا با کسب اولین برد خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به صدر جدول گروه H برسد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در چهارچوب دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا و در دور دوم دیدارهای گروه H تیمهای ملی اسپانیا و عربستان سعودی از ساعت ۱۹:۳۰ (یکشنبه به وقت تهران) ساعت ۱۲ به وقت محلی در ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتا به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر به سود لاروخا به پایان رسید.
گلهای این دیدار را لامین یامال (دقیقه ۱۰)، میکل اویارزابال (دقایق ۲۱ و ۲۴) و حسن التمبکتی (دقیقه ۴۹ - گل به خودی) برای اسپانیا به ثمر رساندند.
لاروخا در شرایطی در دومین بازی خود به مصاف عربستان سعودی رفت که باتوجه به تساوی در نخستین دیدار مقابل کیپورد نیازی مبرم به پیروزی در این بازی داشت. به همین دلیل شاگردان دلافوئنته بازی را هجومی آغاز کردند و خیلی زود در دقیقه ۱۰ توسط جوانترین ستاره خود یعنی لامین یامال به گل رسیدند.
عربستان که با عملکرد مطلوب خود مقابل اروگوئه امیدوار بود که بتواند مقابل اسپانیا هم خودی نشان دهد، با باز شدن دروازهاش در ابتدای بازی قافیه را باخت و البته اسپانیاییها هم بی مهابا حمله میکردند که این حملات منجر به دو گل متوالی توسط اویارزابال شد و این بازیکن توانست در دقایق ۲۱ و ۲۴ دروازه اویس را باز کند. گرچه در ادامه هم اسپانیا شانسهایی برای بیشتر کردن اختلاف داشت، اما هیچکدام از توپهای آنها تبدیل به گل نشد تا نیمه نخست با نتیجه ۳ بر صفر به سود لاروخا به پایان برسد.
نیمه دوم هم در شرایطی آغاز شد که دلافوئنته با بیرون کشیدن یامال نشان داد که قصد دارد به ستاره خود برای دیدار مهم پایانی مقابل اروگوئه استراحت بدهد و از توان هجومی تیمش کم کند، اما این اتفاق هم باعث نشد تا عطش گلزنی بازیکنان اسپانیا کم شود؛ در شروع نیمه دوم یک کرنر نصیب بازیکنان لاروخا شده بود که مارکو کوکوریا به قصد باز کردن دروازه توپ را روانه دروازه اویس کرد که توپ پس از برخورد به التمبکتی تبدیل به گلبهخودی شد.
اسپانیا در ادامه بیشتر سعی در مدیریت بازی داشت و البته در دقایق پایانی بازی هم گل دیگری را وارد دروازه عربستان کرد اما در نهایت گل مردود اعلام شد تا بازی با همان نتیجه ۴ بر صفر به اتمام برسد.