ترامپ دوباره ایران را تهدید به بمباران کرد
دونالد ترامپ :«ایران باید فوراً نیروهای نیابتیِ بهخوبی تامین مالیشده خود در لبنان را از ایجاد تنش و درگیری بازدارد.»
کد خبر: ۱۳۸۰۶۰۹| |
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به گزارش تابناک؛دونالد ترامپ در تروث سوشال هشدار داد: «ایران باید فوراً نیروهای نیابتیِ بهخوبی تامین مالیشده خود در لبنان را از ایجاد تنش و درگیری بازدارد.»
رئیسجمهور آمریکا تاکید کرد:
«اگر این اتفاق نیفتد، بار دیگر ایران را به شدت هدف قرار خواهیم داد؛ درست مانند هفته گذشته، اما این بار سختتر.»
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