ترامپ دوباره ایران را تهدید به بمباران کرد





به گزارش تابناک؛دونالد ترامپ در تروث سوشال هشدار داد: «ایران باید فوراً نیروهای نیابتیِ به‌خوبی تامین مالی‌شده خود در لبنان را از ایجاد تنش و درگیری بازدارد.»

رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد:

«اگر این اتفاق نیفتد، بار دیگر ایران را به شدت هدف قرار خواهیم داد؛ درست مانند هفته گذشته، اما این بار سخت‌تر.»