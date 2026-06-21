ترامپ با تهدید به گروگان گیری بر خلاف قوانین بین المللی در خصوص افراد برخوردار از مصونیت دیپلماتیک تهدید کرد: اگر ایران تنگه هرمز را ببندد، مذاکره‌کنندگان ایرانی نمی‌توانند به خانه برگردند.

به گزارش تابناک؛ به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه ای با تکرار مواضع واهی و تهدیدآمیز خود که از سر یأس و استیصال پس از شکست نظامی مقابل تهران مطرح شد، ادعا کرد: اگر ایرانی‌ها تنگه هرمز را ببندند، کشورشان از بین خواهد رفت.

رئیس جمهور آمریکادر مصاحبه امروز خود با فاکس نیوز دلیل مداخله هایش در منطقه را اینگونه رسانه ای کرد: آمریکا می‌تواند فرشته نگهبان تنگه هرمز شود و ۲۰٪ از نفت را تصاحب کند. اگر مجبور شویم، ممکن است کنترل تنگه هرمز را به دست بگیریم! اگر با ایران به توافق نرسیم، عوارض تردد در تنگه هرمز وضع خواهیم کرد.

وی با تهدید به گروگان گیری بر خلاف قوانین بین المللی در خصوص افراد برخوردار از مصونیت دیپلماتیک تهدید کرد: اگر ایران تنگه هرمز را ببندد، مذاکره‌کنندگان ایرانی نمی‌توانند به خانه برگردند.

دونالد ترامپ سپس اضافه کرد: حماس در حال حاضر مشکلات زیادی در غزه ایجاد نمی‌کند و تمرکز باید روی توافق با ایران باشد.