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هیات ایرانی با هیات آمریکایی عکس مشترک نمی‌اندازد

رئیس هیات مذاکره‌کننده ایرانی و تیم مذاکره‌کننده با این تشریفات مخالفت کرده و اعلام کردند که در مراسم عکس با هیات آمریکایی حضور نخواهند داشت.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۰۳
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هیات ایرانی با هیات آمریکایی عکس مشترک نمی‌اندازد



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده درباره موضوع قطع پخش مستقیم و مراسم عکس در ژنو، گفت: هیات آمریکایی و برگزارکنندگان جلسه مذاکره بنا داشتند که در بدو جلسه چند جانبه، صحنه دست دادن و مراسم عکس مشترک میان هیات ایرانی و آمریکایی اتفاق بیفتد.

 وی خاطرنشان کرد: رئیس هیات مذاکره‌کننده ایرانی و تیم مذاکره‌کننده با این تشریفات مخالفت کرده و اعلام کردند که در مراسم عکس با هیات آمریکایی حضور نخواهند داشت.

 این منبع نزدیک به تیم مذاکره‌کننده افزود: پیرو مخالفت تیم مذاکره‌کننده ایرانی و عدم حضور آنها در این مراسم، پخش مستقیم و مراسم عکس بدون حضور هیات ایرانی برگزار شد و پس از آن هیات ایرانی وارد محل برگزاری جلسات شد.

 وی خاطرنشان کرد: هیات آمریکایی، پنج دقیقه از هیئت ایرانی فرصت خواسته بود تا خبرنگارها از محل مذاکرات خارج شوند.

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