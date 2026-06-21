عکس: نشست چهارجانبه قاهره
وزرای خارجه مصر، ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان در نشست مشترک خود در قاهره، ضمن استقبال از «یادداشت تفاهم اسلامآباد» میان ایران و آمریکا، بر ضرورت انتقال سریع مذاکرات به مرحله بعدی تأکید کردند. در این بیانیه پایانی، شرکتکنندگان ضمن اشاره به ضرورت توجه به امنیت منطقهای، بر حفظ جایگاه محوری مسئله فلسطین در ساختار آینده خاورمیانه پافشاری کردند.
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برچسبها:عکس خبری نشست قاهره عربستان سعودی مصر پاکستان ترکیه
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