معاون رئیس جمهور آمریکا در مراسمی پیش از شروع مذاکرات چهار جانبه در سوئیس گفت، تنها در همین چند ساعت پیشرفتهای قابل توجهی حاصل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی قبل از شروع مذاکرات 4 جانبه در بورگن اشتوک در سوئیس گفت، بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران از اهدافی بوده که به گفته او «پیشاپیش محقق شده‌اند»! و اکنون تمرکز مذاکرات بر دستاوردهای بیشتر و ایجاد تغییرات پایدار در خاورمیانه قرار دارد.

ونس ادعا کرد، «بازگشایی تنگه هرمز و پایان برنامه هسته‌ای ایران، مواردی هستند که از قبل تحقق یافته‌اند. اکنون پرسش این است که تا چه اندازه می‌توانیم در کنار یکدیگر به دستاوردهای بیشتری برسیم.»

وی افزود، «اینکه آیا می‌توانیم روابط و معادلات خاورمیانه را به‌صورت دائمی تغییر دهیم یا دوباره به روش‌های گذشته بازگردیم، موضوع اصلی است. بازگشت به گذشته گزینه مطلوب ما نیست، اما قطعاً ممکن است رخ دهد.»

ونس در ادامه با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه، اعلام کرد قطر، پاکستان، اسرائیل و آمریکا همگی در مسیر دستیابی به صلح منطقه‌ای همکاری می‌کنند.

ونس گفت، «قطری‌ها، پاکستانی‌ها و دوستان ما در اسرائیل، همگی برای تحقق صلح در منطقه تلاش می‌کنند. البته طبیعی است که گاهی درباره نحوه رسیدن به این هدف اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد.»

وی با اشاره به وضعیت لبنان افزود، «در مورد لبنان، واقعاً احساس خوبی نسبت به شرایط فعلی دارم. هنوز کارهایی باقی مانده که باید انجام شود، اما به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که لبنان به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های جاری میان آمریکا، ایران و میانجی‌های منطقه‌ای تبدیل شده و اجرای آتش‌بس در این کشور از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در مذاکرات سوئیس به شمار می‌رود.

ادعای ونس: آمریکا آماده «تحول بنیادین» در روابط با ایران است

معاون رئیس‌جمهور آمریکا که پیش از آغاز مذاکرات سطح بالای واشنگتن و تهران صحبت میکرد همچنین مدعی شد، دولت آمریکا آماده است در صورت تغییر رویکرد جمهوری اسلامی، روابط خود با ایران را به‌صورت «بنیادین» متحول کند.

ونس با اشاره به اهمیت گفت‌وگوهای جاری گفت، «هرگز پیش از این، رهبران ایران و آمریکا در چنین سطح بالایی با یکدیگر دیدار نکرده‌اند.»

وی بدون اشاره به تجاوز نظامی آمریکا در ژوئن 2025 و جنگ 40 روزه اخیر علیه ایران افزود، «رئیس‌جمهور از ما خواسته است فصل جدیدی را آغاز کنیم، روابط خود با مردم ایران را متحول کنیم و دست دوستی به سوی آنها دراز کنیم. پیام ما این است که اگر رهبری ایران حاضر باشد از نقش‌آفرینی در بی‌ثباتی منطقه دست بردارد و برای بلندمدت از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود صرف‌نظر کند، ایالات متحده نیز آماده است روابط خود با این کشور را به‌طور اساسی دگرگون کند.»

معاون رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد، «این هدف اصلی ماست.»

ونس همچنین با اشاره به روند مذاکرات گفت، «تنها در چند ساعت گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده و انتظار دارم در ساعات آینده نیز پیشرفت‌های بیشتری به دست آید.»

اظهارات ونس در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس با محوریت تثبیت آتش‌بس، وضعیت لبنان، بازگشایی تنگه هرمز و آینده برنامه هسته‌ای ایران در جریان است.