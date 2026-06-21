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افزایش دستمزد هم دیگر تاثیری در زندگی بازنشستگان ندارد

افزایش حقوق قربانی گرانی‌های سرسام آور است و افزایش دستمزد هم دیگر تاثیری در زندگی بازنشستگان ندارد
کد خبر: ۱۳۸۰۵۹۹
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افزایش دستمزد هم دیگر تاثیری در زندگی بازنشستگان ندارد

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران نسبت به بحران اقتصادی و ابرتورم موجود هشدار داد و گفت: با توجه به بحران‌های اقتصادی که در جامعه اتفاق افتاده، افزایش دستمزد تاثیری در زندگی بازنشستگان ندارد و سفره‌ها همچنان خالی‌تر از گذشته است.
برزو روحبخش در گفتگو با خبرنگار تابناک  با تاکید بر اینکه زندگی کردن با تورم سرسام آور و حقوق ناچیز سخت و طاقت فرسا است گفت: زندگی با این میزان گرانی و حقوق‌های ناچیز باعث یاس و ناامیدی بازنشستگان نسبت به عمر باقیمانده شده است.
وی با اشاره به مصاحبه‌های وزیر کار، اعضای هیات دولت و نمایندگان کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار نسبت به مصوبه افزایش دستمزد سال جاری گفت: آقایان دایم ژست می‌گیرند که افزایش دستمزد حداقل بگیران ۶۰ درصد بوده و بالاترین میزان افزایش تصویب شده، اما رشد ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت‌ها را نادیده می‌گیرند.
 
بازنشسته ها و حذف ارز ترجیحی
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد از تصمیمات در خصوص تک نرخی کردن ارز که منجر به تشدید گرانی شده گفت: با یک تصمیم غیر کارشناسی و حذف ارز حمایتی، همه کالا‌ها را گران کردند و بحرانی در اقتصاد به بار آوردند که شرمندگی نان آور خانواده‌ها را رقم زد.
وی از یارانه یک میلیون تومانی به عنوان رویکرد دولت برای جبران تبعات تصمیم غیر کارشناسی یاد کرد و گفت: دولت‌ها هر اقدام نسنجیده را به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌کنند، اما نمی‌دانند تعبات این تصمیمات سلیقه‌ای چه بلایی بروز حقوق بگیران به ویژه بازنشستگان می‌آورد.
 
یارانه یک میلیون تومانی برای جبران
روحبخش از یارانه یک میلیون تومانی به عنوان ابزاری برای جبران تصمیم اشتباه دولت یاد کرد و گفت: این یک میلیون تومان، درمان و چاره کار نیست و دولت با این تصمیم می‌خواهد مردم را ساکت کند. این یارانه برای مدت کوتاهی درد مردم را تسکین می‌دهد، اما درد اصلی و بحران جدی اقتصادی یعنی گرانی، تورم، احتکار و گران فروشی همچنان به قوت خود باقی است.
وی با انتقاد از حذف ارز ترجیحی گفت: آنچه رییس جمهور و دولت چهاردهم از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌کنند، بلایی خانمانسوز است که بر سر کارگران و بازنشستگان آوار شده و روزگارشان را سیاه کرده است.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه کالا‌های اساسی بیش از ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده گفت: با یک میلیون تومان یارانه چگونه می‌توان از سیل عظیم گرانی و تورم جلوگیری کرد، مانع فروپاشی خانواده‌ها شد و سفره‌های خالی را پر کرد.
افزایش دستمزد هم دیگر تاثیری در زندگی بازنشستگان ندارد
روحبخش با تاکید بر اینکه یک میلیون تومان یارانه را نمی‌خواهیم و حاضر هستیم یک میلیون تومان هم از جیبمان به دولت بدهیم، به شرط آنکه قیمت‌ها به چهار سال قبل بازگردد گفت: این یک میلیون تومان در زندگی مردم تاثیر آنچنانی نداشته و همچنان سفره‌های خالی باعث شرمندگی نان آور خانواده مقابل زن و فرزند می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت چاره‌ای به غیر از بزرگنمایی یارانه یک میلیون تومانی ندارد گفت: آنچه دولت به عنوان جراحی اقتصادی از آن یاد می‌کند، تیغی است که بدست پزشکی ناکارآمد سپرده شده و به جای برداشتن غده سرطانی گرانی، رگ حیاتی اقتصاد را بریده و نتیجه آن، ویران کردن اقتصاد و رساندن کارد به استخوان مردم است.
 
حداقل دستمزد ۴۱ میلیون تومانی
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران افزود: اگرچه شاهد افزایش ۶۰ درصدی حقوق حداقل بگیران هستیم، اما حقوق ۱۷ میلیون تومانی هرگز نمی‌تواند این بحران را مدیریت کند و تنها بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار یعنی سبد معیشت باید ملاک قرار می‌گرفت و حداقل دستمزد به ۴۱ میلیون تومان افزایش می‌یافت.
وی با تاکید بر اینکه باید با نگاهی واقع بینانه، با حسن نیت و مطابق با بحران اقتصادی، در مورد افزایش دستمزد تصمیم‌گیری شود گفت: تورمی کنونی که در یک ماه اخیر به اوج خود رسیده، نه تنها بحران آفرین است، بلکه مشکل ساز شده و نامتعادل بودن حقوق با تورم، تحمل را برای حقوق بگیران به ویژه بازنشستگان سخت کرده است.
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