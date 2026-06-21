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پ
حضور عراقچی و ونس در محل مذاکرات
عراقچی و ونس در محل مذاکرات حاضر شدند.
کد خبر:
۱۳۸۰۵۹۸
تاریخ انتشار:
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۲
21 June 2026
کد خبر:
۱۳۸۰۵۹۸
|
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۲
21 June 2026
|
3760
بازدید
3760
بازدید
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عباس عراقچی
ونس
مذاکرات
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