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آشنایی با مسیر جدید ایران برای دور زدن تحریم‌ها

ایران مسیر جدیدی برای فروش نفت پیدا کرده تا بتواند محاصره و تحریم های امریکا را دور بزند.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۹۴
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اندونزی؛مسیر جدید ایران برای دور زدن محاصره و تحریم آمریکا

به گزارش تابناک، آمار اداره گمرک چین نشان می‌دهد واردات نفت خام چین از روسیه که بزرگترین تأمین کنندهٔ نفتی این کشور به شمار می‌رود، در ماه مه سال ۲۰۲۶ با کاهش ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۸ میلیون و ۱۶۰ هزار تن (معادل یک میلیون و ۹۲۰ هزار بشکه در روز) رسید. این آمار را روز شنبه ادارهٔ گمرک چین منتشر کرد.
 
در همین حال، واردات از مالزی که به عنوان مهمترین مرکز تجارت نفت تحریمی ایران شناخته می‌شود، با سقوط ۶۹ درصدی از ۵ میلیون و ۷۰ هزار تن در سال گذشته به یک میلیون و ۵۶۰ هزار تن (معادل ۳۷۰ هزار بشکه در روز) در ماه مه ۲۰۲۶ کاهش یافت.
 
در مقابل، واردات از اندونزی در این بازهٔ زمانی با جهشی چشمگیر به میزان ۴۶۷ درصد همراه بود و از ۶۲۰ هزار تن به ۳ میلیون و ۵۱۰ هزار تن (معادل ۸۳۰ هزار بشکه در روز) افزایش یافت. برخی از رسانه‌ها  پیش‌تر اعلام کرده بود که این افزایش ناگهانی در واردات از اندونزی، نشان‌های از تلاش برای دور زدن محاصره و تحریم‌های آمریکا است  که قبلا از طریق آب‌های مالزی انجام می‌شد.
 
همچنین واردات چین از عربستان سعودی، دومین تأمین‌کنندهٔ بزرگ این کشور، در ماه مه ۲۰۲۶ به ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تن (معادل یک میلیون و ۳۱۰ هزار بشکه در روز) بالغ شد که نسبت به سال قبل ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. /تسنیم
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