هشدار قطر به ایران برای حق وتو جنگ به اسراییل!
فایننشال تایمز نوشت: یک دیپلمات مطلع از مذاکرات گفت که میانجیگران ابتدا درباره «سازوکاری برای نظارت بر نقضها و حفظ صلح در لبنان» بحث خواهند کرد.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، وی افزود که یکی از چالشها، ناتوانی در تشخیص این است که چه کسی اولین شلیک را در لبنان انجام داده است.
سپس آنها درباره وضعیت تنگه هرمز و برنامه هستهای گفتوگو خواهند کرد. استیو ویتکاف و جرد کوشنر، داماد ترامپ، نیز به عنوان بخشی از هیئت آمریکایی در سوئیس حضور داشتند.
تفاهمنامه (MoU) اعلام کرده بود که توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبههها از جمله لبنان برقرار خواهد شد. با این حال، از آوریل به بعد چندین آتشبس نتوانسته است به درگیریهای بین اسرائیل و حزبالله پایان دهد.
تهران پس از خواست میانجیگران، موافقت کرد که هیئت خود را اعزام کند.
به گفته این دیپلمات، مقامات قطری به ایران هشدار دادند که اگر هیئتی اعزام نکند، عملاً به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، «حق وتو بر جنگ» داده است.