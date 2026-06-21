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رژیم صهیونیستی: از لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنیم!

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد ارتش این رژیم از منطقه امنیتی لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۸۶
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رژیم صهیونیستی: از لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنیم!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه اعلام کرد: هیچ محدودیتی وجود نداشته و نخواهد داشت که مانع از تلاش سربازان ما برای از بین بردن تهدیدات در لبنان شود.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، او تأکید کرد که نیرو‌های ارتش اشغالگر در منطقه امنیتی واقع در امتداد مرز باقی خواهند ماند و رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که پس از دو روز درگیری شدید و حملات گسترده به جنوب و شرق لبنان که ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشت، از شامگاه شنبه نشانه‌هایی از توقف نسبی عملیات نظامی و کاهش تنش‌ها دیده می‌شود؛ وضعیتی که هم‌زمان با تحولات ناشی از تفاهم اخیر تهران–واشنگتن و افزایش فشار‌های منطقه‌ای شکل گرفته است. با این حال، تداوم حضور نظامی رژیم صهیونیستی چشم‌انداز ثبات را همچنان مبهم و شکننده کرده است.

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