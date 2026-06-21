پاکستان: ما آمریکا و ایران را پای میز مذاکره نشاندیم

وزیر خارجه پاکستان به الحدث: ما توانستیم آمریکا و ایران را برای نخستین بار پس از ۴۷ سال پای میز مذاکره بنشانیم