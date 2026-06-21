پاکستان: ما آمریکا و ایران را پای میز مذاکره نشاندیم
وزیر خارجه پاکستان به الحدث: ما توانستیم آمریکا و ایران را برای نخستین بار پس از ۴۷ سال پای میز مذاکره بنشانیم
کد خبر: ۱۳۸۰۵۸۴| |
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به گزارش تابناک؛ وزیر خارجه پاکستان به الحدث: سه تیم فنی در مذاکرات بین آمریکا و ایران مشارکت دارند.
ما توانستیم آمریکا و ایران را برای نخستین بار پس از ۴۷ سال پای میز مذاکره بنشانیم
کمیتههای فنی در حال بحث دربارهٔ پرونده هستهای، داراییهای مسدودشده ایران و موضوع لبنان هستند.
در طول دورهٔ ۶۰ روزه، هیچ گونه عوارض عبوری در تنگه هرمز اعمال نخواهد شد.
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