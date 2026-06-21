عکس: بازار سنتی کاشان: گنجینه ۴۰ اثر تاریخی و هفت قرن معماری در قلب کویر

بازار سنتی کاشان، یکی از زیباترین و مهم‌ترین مکان‌های تاریخی این شهر، با بیش از ۴۰ اثر باستانی شامل تیمچه‌ها، آب‌انبار، مسجد و کاروان‌سرا، که قدمت آن به دوره آل‌بویه و سلجوقی بازمی‌گردد و در دوره صفویه به اوج شکوفایی رسید، نمادی از هفت قرن معماری ایران از قرن هفتم تا اواخر قاجار است و در سال ۱۳۵۵ با شماره ۱۲۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. عکس : محمد بابایی