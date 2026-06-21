صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۰۵۷۷
بازدید: ۱۸۴۶

عکس: بازار سنتی کاشان: گنجینه ۴۰ اثر تاریخی و هفت قرن معماری در قلب کویر

بازار سنتی کاشان، یکی از زیباترین و مهم‌ترین مکان‌های تاریخی این شهر، با بیش از ۴۰ اثر باستانی شامل تیمچه‌ها، آب‌انبار، مسجد و کاروان‌سرا، که قدمت آن به دوره آل‌بویه و سلجوقی بازمی‌گردد و در دوره صفویه به اوج شکوفایی رسید، نمادی از هفت قرن معماری ایران از قرن هفتم تا اواخر قاجار است و در سال ۱۳۵۵ با شماره ۱۲۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. عکس : محمد بابایی

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس مستند بازار سنتی کاشان تاریخی دوره صفویه عکس تاریخی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.