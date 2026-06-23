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زلزله مدیریتی در شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی / مأموریت‌هایی که غیرقانونی اعلام شد

دیوان محاسبات کشور با تأکید بر لزوم شفافیت و انضباط مالی، به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دستور داد تا به قید فوریت نسبت به پایان دادن به مأموریت مدیران در شرکت‌های زیرمجموعه و اصلاح احکام آن‌ها اقدام کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۷۶
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2691 بازدید
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۱۴
زلزله مدیریتی در شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی / مأموریت‌هایی که غیرقانونی اعلام شد

دیوان محاسبات کشور با ارسال نامه‌ای رسمی به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، بار دیگر بر ممنوعیت اعزام و ابقای مأموران در شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان تأکید کرد؛ موضوعی که می‌تواند به یکی از جدی‌ترین چالش‌های مدیریتی و اداری تأمین اجتماعی در ماه‌های آینده تبدیل شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در این نامه، دیوان محاسبات با استناد به پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح کرده است که «اعزام مجدد مأمورین از سایر دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های زیرمجموعه، تعیین محل خدمت محسوب نشده و از موارد منع ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.»

بر اساس این مکاتبه، شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، حتی با فرض وابستگی مالی یا سهامی به این سازمان، از منظر حقوقی دارای شخصیت مستقل هستند. همین استقلال حقوقی سبب می‌شود که انتقال یا ابقای مأموران در این شرکت‌ها، «تعیین محل خدمت» تلقی نشود و در نتیجه، مشمول منع قانونی باشد. دیوان محاسبات نیز با لحنی صریح از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواسته است که «به قید فوریت نسبت به بازگشت مأمورین از شرکت‌های زیرمجموعه و اصلاح احکام» اقدام شود و نتیجه این اقدامات به همراه مستندات برای بررسی‌های حسابرسی ارسال گردد.

در نامه تکمیلی سازمان اداری و استخدامی کشور به دیوان محاسبات نیز همین موضع با صراحت بیشتری تشریح شده است. این سازمان یادآور شده که ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه محل مأموریت را از اعزام مأمور به سایر دستگاه‌ها به صورت مأمور منع می‌کند. افزون بر این، اگر شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی بر اساس اساسنامه خود به عنوان شرکت‌هایی با شخصیت حقوقی مستقل شناخته شوند، اعزام مجدد مأمورین به این شرکت‌ها نه تنها تعیین محل خدمت نیست، بلکه در زمره موارد منع قانونی قرار می‌گیرد.

نکته مهم دیگر، استناد سازمان اداری و استخدامی به دادنامه شماره ۴۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. بر مبنای این رأی، ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی مربوطه ابطال شده و در نتیجه، اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، فاقد مجوز قانونی است. این بخش از استدلال حقوقی، دامنه ممنوعیت را گسترده‌تر می‌کند و عملاً هرگونه توجیه اداری برای استمرار این نوع مأموریت‌ها را با چالش جدی روبه‌رو می‌سازد.

اهمیت این مکاتبات در آن است که نشان می‌دهد موضوع صرفاً یک تذکر اداری نیست، بلکه حاصل جمع‌بندی دو مرجع مهم نظارتی و اداری کشور است. از یک سو دیوان محاسبات بر انضباط مالی و شفافیت تأکید دارد، و از سوی دیگر سازمان اداری و استخدامی، مبانی حقوقی ممنوعیت را روشن کرده است. نتیجه روشن این دو موضع، فشار فزاینده بر ساختار مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی است؛ فشاری که می‌تواند به بازنگری فوری در انتصابات، خاتمه مأموریت‌ها و اصلاح احکام اداری منجر شود.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد بسیاری از مدیرانی که حضورشان در این شرکت‌ها بر پایه مأموریت اداری است، باید خود را برای پایان این وضعیت آماده کنند. پیام این دو نامه روشن است: دوران ابهام در مأموریت‌های مدیریتی به سر آمده و اجرای قانون، در اولویت قرار گرفته است.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
سعید نور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
11
پاسخ
آقای س ی و تیمش پشتوانه سیاسی دارند و دیوان محاسبات نمیتونه کاری پیش ببره. تابحال هر کاری خواستند تو تامین اجتماعی انجام دادند و هیچ دستگاه نظارتی حریف ایشان نشد. بارها هم شما تیتر زدید و اقدامات خلاف قانون تامین اجتماعی، شستا و... را گوشزد کردید ولی وقتی حمایت میشوند این گزارش ها و تذکرات به جایی نمیرسه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
چرا کسی از دولت نمی‌خواهد که بدهی ۳۶۰ همت دوران سیاه احمدی نژاد دا که از صندوق تأمین اجتماعی بعنوان وام به دولت برداشت کردند و پس از تغییر سه رئیس جمهوری تسویه نکرده اند را پیگیری نمی‌کند؟؟

پولهای هنگفت سازمان تامین اجتماعی از پس انداز های ۳۰ سال کاز شرافتمندانه کارگران در اداره و عمران و آبادانی کشور جمع شده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
14
پاسخ
مدیران تامین اجتماعی و شستا و مجموعه های مرتبط در همه دورها این سازمان را ارثیه پدری تصور کردن و هر جور دلشان خواسته از این خوان نعمت منتفع و متاسفانه هیچوقت هم بازخواست و محاکمه نشدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
10
پاسخ
تا زمانی که بزرگترین شرکت سرمایه گذاری ، شستا توسط مدیران و کارشناسان وابسته به مدیران سازمان تامین اجتماعی و ... اشغال شده این شرکت همیشه زیانده و منجر به نابودی سهامدارانش می گردد پس زودتر بازنشستگان و فک و فامیل بی سوار را تعدیل کنید تا چرخ اقتصادی این شرکت بحرکت در بیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
4
پاسخ
وزارت نیرو هم مملو از پرسنلی است که حقوق خود را از شرکتهای زیر مجموعه میگیرند در سطح معاونین وزیر و مدیران کل و بعضا کارشناسان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
2
پاسخ
مدیریت تامین اجتماعی چنانچه ناظر برکانون های بازنشستگی وسیاستگزاری آنان می‌باشند لطف فرموده درکادر اداری از وجود نیروی جوان استفاده نمایند واین فرصت شغلی در اختیار افراد بازنشسته قرار ندهند ازاین حیث که این افراد تحمل پذیری و انعطاف پذیری کمتری نسبت به شنیدن مشکلات مراجعین دارند درسطح کلانتر نیز استفاده از مدیران رانتی چند شغله نیز جای خوددارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
4
پاسخ
رانتی که‌ برای مديران وابسته!!در شرکت‌های زیر مجموعه تامین اجتماعی وجود دارد با ابلاغیه و بخشنامه اصلاح پذیر نیست باید پرونده دارایی ها وشبکه این جماعت با فوریت قوه قضاییه و همکاری بازرسین خبره سازمانهای نظارتی در دستور کار قرارگیرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
1
پاسخ
باید مدیران از بین مهندسین جوان تر انتخاب شوند و می‌توان تیم مدیریتی به جای یک مدیر گذاشت اصلا روسای این خلاقیت و پویایی مدارند
جلالی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
5
پاسخ
سلام، درامدهای سازمان تامین اجتماعی را دقیقا ،دیوان محاسبات رصد نماید،، این سازمان هیچگاه با کسری درامد مواجه نبوده است،،، انچه که این سازمان در باب کاهش درامدها و ذخایر مالی عنوان میکند، دروغ محض است،،، قوه قضاییه باید بدون مماشات با این شبکه مافیایی برخورد قاطع داشته باشد، هزینه های نجومی این سازمان و شرکت های شستا دقیقا ،رصد گردد، بیشترین هزینه ها پرداخت پاداش های نجومی به عوامل وزارت کار است،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
4
پاسخ
هر گاه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی تونستند مدیران اسانسور و متلفی که صلاحیت ندارند رو برکنار کنه باید به قانون امید وار بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
6
پاسخ
ناکارامد ترین وزارتخانه با ادارات کار ناتوان وپرهزینه ترین وزارتخانه برای خودشون البته ثروتمدترین وزارتخانه بعد نفت همین شستا کلی کارخانه وشرکت هست
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