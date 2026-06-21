مذاکرات فشرده همتی برای اموال بلوکه شده ایران





به گزارش تابناک به نقل از رسانه آوش؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که برای دومین دور گفتگوهای پایان جنگ به سوئیس رفته است، در گام نخست دیدارهای کاری و رایزنی های فشرده ای برای دسترسی به منابع بلوکه شده ایران در قطر براساس ماده ۱۱ تفاهم نامه مشترک با ایالات متحده انجام داده است.



بقایی سخنگوی هیات مذاکره‌کننده لحظاتی پیش گفت: هم‌اکنون جلسه ای بین هیات مذاکره کننده ایرانی و میانجی قطری در حال برگزاری است. قرار است بعد از آن جلسه هم قرار است جلسه‌ای با پاکستان داشته باشیم و پس از آن نیز جلسه ای چهارجانبه با حضور هیات‌های نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، قطر و پاکستان برگزار خواهد شد‌.



بر اساس ماده ۱۱ تفاهم نامه ۱۴ بندی اسلام‌آباد: ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود تا وجوه و دارایی‌های محدود یا مسدود شده جمهوری اسلامی ایران را با اجرای این یادداشت تفاهم به طور کامل برای استفاده در دسترس قرار دهد. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در مورد روال مربوط به آزادسازی این وجوه در طول مذاکرات، به صورت دوجانبه توافق می‌کنند. این وجوه، چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شوند، برای پرداخت به هر ذینفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، باید به طور کامل قابل استفاده شوند. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود که تمامی تاییدیه ها و مجوزهای لازم را در این رابطه صادر کند.



آزادسازی پول‌های ایران در کره‌جنوبی و سپس قطر از جمله دستاوردهای دولت انقلابی مرحوم رئیسی بود که تا امروز هیچ‌گاه در دسترس ایران قرار نگرفته است.