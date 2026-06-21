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مذاکرات فشرده همتی برای اموال بلوکه شده ایران

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که برای دومین دور گفتگوهای پایان جنگ به سوئیس رفته است، در گام نخست دیدارهای کاری و رایزنی های فشرده ای برای دسترسی به منابع بلوکه شده ایران در قطر براساس ماده ۱۱ تفاهم نامه مشترک با ایالات متحده انجام داده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۷۵
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1931 بازدید
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مذاکرات فشرده همتی برای اموال بلوکه شده ایران



به گزارش تابناک به نقل از رسانه آوش؛ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که برای دومین دور گفتگوهای پایان جنگ به سوئیس رفته است، در گام نخست دیدارهای کاری و رایزنی های فشرده ای برای دسترسی به منابع بلوکه شده ایران در قطر براساس ماده ۱۱ تفاهم نامه مشترک با ایالات متحده انجام داده است.

بقایی سخنگوی هیات مذاکره‌کننده لحظاتی پیش گفت: هم‌اکنون جلسه ای بین هیات مذاکره کننده ایرانی و میانجی قطری در حال برگزاری است. قرار است بعد از آن جلسه هم قرار است جلسه‌ای با پاکستان داشته باشیم و پس از آن نیز جلسه ای چهارجانبه با حضور هیات‌های نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا، قطر و پاکستان برگزار خواهد شد‌.

بر اساس ماده ۱۱ تفاهم نامه ۱۴ بندی اسلام‌آباد: ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود تا وجوه و دارایی‌های محدود یا مسدود شده جمهوری اسلامی ایران را با اجرای این یادداشت تفاهم به طور کامل برای استفاده در دسترس قرار دهد. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در مورد روال مربوط به آزادسازی این وجوه در طول مذاکرات، به صورت دوجانبه توافق می‌کنند. این وجوه، چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شوند، برای پرداخت به هر ذینفع نهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، باید به طور کامل قابل استفاده شوند. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود که تمامی تاییدیه ها و مجوزهای لازم را در این رابطه صادر کند.

آزادسازی پول‌های ایران در کره‌جنوبی و سپس قطر از جمله دستاوردهای دولت انقلابی مرحوم رئیسی بود که تا امروز هیچ‌گاه در دسترس ایران قرار نگرفته است.

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عبدالناصر همتی اموال بلوکه شده مذاکره هیات مذاکره کننده ایران میانجی قطر ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
2
8
پاسخ
اوه اوه اوه چه کسی نمایند ویژه پتروشیمی ها و صاحبان دلار و ثروت
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
7
پاسخ
پولی داده نخواهد شد،خودت راخسته نکن،حتی یک سنت
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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