

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف رئیس هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب روند مذاکرات سوئیس با شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد.



قالیباف پیش از این با نخست‌وزیر قطر، دیگر میانجی روند مذاکرات، دیدار و گفت‌وگو کرده بود.