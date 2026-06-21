صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار نخست‌وزیر پاکستان با قالیباف

محمدباقر قالیباف رئیس هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب روند مذاکرات سوئیس با شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۷۳
| |
800 بازدید
دیدار نخست‌وزیر پاکستان با قالیباف


به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف رئیس هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب روند مذاکرات سوئیس با شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد.

قالیباف پیش از این با نخست‌وزیر قطر، دیگر میانجی روند مذاکرات، دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هیات مذاکره کننده نخست وزیر قطر
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ورود هیأت جمهوری اسلامی ایران به سوئیس
عاصم منیر با هیات ایران دیدار خواهد کرد
تصاویر پرواز ونس سمت زوریخ برای مذاکره به قالیباف
قالیباف: کودکان میناب و شهدا را ناظر خود می‌دانم
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n9J
tabnak.ir/005n9J