دیدار نخستوزیر پاکستان با قالیباف
محمدباقر قالیباف رئیس هیأت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب روند مذاکرات سوئیس با شهباز شریف نخستوزیر پاکستان دیدار کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۷۳| |
800 بازدید
به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف رئیس هیأت مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب روند مذاکرات سوئیس با شهباز شریف نخستوزیر پاکستان دیدار کرد.
قالیباف پیش از این با نخستوزیر قطر، دیگر میانجی روند مذاکرات، دیدار و گفتوگو کرده بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...