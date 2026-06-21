نشست سه جانبه ایران، امریکا و قطر با موضوع آتش بس فراگیر در لبنان و اموال بلوکه شده ایران هم اکنون در محل مذاکرات در حال برگزاری است.

نشست ایران، امریکا و قطر درباره لبنان و اموال بلوکه شده

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ طبق بند یک تفاهمنامه، پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از شروط تفاهم‌نامه است که تاکنون نقض شده و از شب گذشته همزمان با عزیمت هیئت مذاکره کننده ایرانی به سوییس به اجرا در آمد.

اموال بلوکه شده نیز بند ۱۱ تفاهمنامه است و هیئت ایرانی هدف خود از حضور در مذاکرات سوییس را پیگیری ۵ بند از جمله دو موضوع ذکر شده دانسته است.