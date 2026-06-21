نشست ایران، امریکا و قطر درباره لبنان و اموال بلوکه شده
نشست سه جانبه ایران، امریکا و قطر با موضوع آتش بس فراگیر در لبنان و اموال بلوکه شده ایران هم اکنون در محل مذاکرات در حال برگزاری است.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ طبق بند یک تفاهمنامه، پایان جنگ در تمامی جبههها از جمله لبنان از شروط تفاهمنامه است که تاکنون نقض شده و از شب گذشته همزمان با عزیمت هیئت مذاکره کننده ایرانی به سوییس به اجرا در آمد.
اموال بلوکه شده نیز بند ۱۱ تفاهمنامه است و هیئت ایرانی هدف خود از حضور در مذاکرات سوییس را پیگیری ۵ بند از جمله دو موضوع ذکر شده دانسته است.
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