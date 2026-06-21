

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، امروز با حضور در ساختمان این باشگاه و پس از دیدار و گفت‌وگو با علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه، قرارداد خود را به مدت دو سال با استقلال امضا کرد.

تاجرنیا در این دیدار ضمن تبریک به سهراب بختیاری‌زاده، برای وی در مسئولیت سرمربیگری تیم فوتبال استقلال آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.