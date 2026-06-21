تنگه هرمز در اینصورت بازگشایی میشود
همچنانکه در بند ۱۳ به صراحت آمده، عدم اجرای تعهد آمریکا در بند یک، به معنای عدم اجرای بند ۵ نیز هست و این بدان معنی است که تنگه هرمز باز نخواهد شد.
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به گزارش تابناک؛ یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده به تسنیم گفت: اگر جنایت اسرائیل در لبنان ادامه یابد و تمامیت ارضی لبنان تضمین نشود، هیچ مذاکرهای درباره موضوعات دیگر انجام نخواهد شد.
وی همچنین ادامه داد: همچنانکه در بند ۱۳ به صراحت آمده، عدم اجرای تعهد آمریکا در بند یک، به معنای عدم اجرای بند ۵ نیز هست و این بدان معنی است که تنگه هرمز باز نخواهد شد.
به گفته این منبع مطلع آزادسازی بخشی از داراییهای ایران طبق تفاهمنامه و همچنین تفاهمی که با قطریها صورت گرفته بود، آنهم در همین گام اول، اجرای بند یک درباره جنگ در تمام جبههها از جمله لبنان، رفع کامل محاصره و صدور اسقاطیههای فروش نفت، پتروشیمی و مشتقات ایران، شرط بازگشایی تنگه هرمز است.
وی تاکرد کرد: رفع محاصره دریایی ایران به تنهایی برای بازگشایی تنگه هرمز طبق بند ۵ کفایت نمیکند.
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