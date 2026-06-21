صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان: نتانیاهو و چندگروه دیگر از مذاکره ناراضی هستند!

پزشکیان اظهار داشت: هر پیامی که بوی تفرقه و اختلاف بدهد، در جهت راهبرد‌هایی است که نتانیاهو و سازمان سیا دنبال می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۶۷
| |
1398 بازدید
|
۷

پزشکیان: نتانیاهو و چندگروه دیگر از مذاکره ناراضی هستند!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پزشکیان اظهار داشت: هر پیامی که بوی تفرقه و اختلاف بدهد، در جهت راهبرد‌هایی است که نتانیاهو و سازمان سیا دنبال می‌کنند.

رییس جمهور گفت: اگر قرار باشد بر اساس نیت‌ها و سخنان گروهی در کشور شقاق ایجاد کنیم، دیگر نیازی به اسرائیل و آمریکا نخواهد بود و خودمان کشور را نابود خواهیم کرد.

پزشکیان بیان داشت: تصور اینکه پنج، شش یا هفت سال همچنان درگیر تورم ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درصدی باشیم، برای من به‌عنوان انسانی که در این کشور زندگی می‌کند، بسیار دشوار است.

رییس جمهور تصریح کرد: چرا مردم هر روز وقتی از خواب بیدار می‌شوند، ناگهان مشاهده کنند که قدرت خریدشان کاهش یافته است؟ شما و ما سیاست‌گذار و تأمین‌کننده امنیت اعتباری مردم هستیم؛ پول مردم را می‌گیریم و زمانی که می‌خواهیم آن را بازگردانیم، دیگر ارزش گذشته را ندارد.

پزشکیان اظهار داشت: تهران را گسترش داده‌ایم و شهر‌های اطراف آن نیز در حال توسعه هستند. امروز در تهران با مشکل آب و خدمات شهری مواجه هستیم. توسعه‌ای که در آن میان منابع و مصارف تناسبی وجود نداشته باشد، نتیجه‌ای جز نابودی ندارد، اما همچنان این توسعه را ادامه می‌دهیم.

رییس جمهور گفت: چرا مردم به خرید طلا و ارز روی می‌آورند؟ به این دلیل که پول خود را در بانک می‌گذارند، اما پولی که ۶ ماه یا یک سال بعد دریافت می‌کنند، دیگر همان ارزش گذشته را ندارد.

پزشکیان بیان داشت: ادامه جنگ به نفع هیچ فرد یا گروهی نیست.

رییس جمهور تصریح کرد: ادامه جنگ به نفع هیچ فرد یا گروهی نیست. بر اساس همه تحقیقاتی که در جهان انجام شده است، هر جنگی موجب اختلال در رشد، توسعه اقتصادی و اجتماعی و افزایش فقر و بیکاری می‌شود.

پزشکیان اظهار داشت: این سخن به معنای ترس از جنگ نیست. ارتش، سپاه، نیرو‌های هوافضا و مردم ما نشان دادند که با قدرت در برابر تجاوز ایستادگی می‌کنند و اگر جنگ ادامه پیدا می‌کرد، با قدرت می‌ماندند و مقاومت می‌کردند.

رییس جمهور گفت: اگر تورم ادامه پیدا کند و به تورم سه‌رقمی تبدیل شود، آیا جامعه توان تحمل چنین وضعیتی را خواهد داشت؟

پزشکیان بیان داشت: در برابر تورمی که ایجاد شده است، وعده داده‌ایم مبلغ کالابرگ را افزایش دهیم و حداقل در حوزه معیشت اجازه ندهیم مردم با مشکل مواجه شوند.

رییس جمهور اظهار داشت: امیدوارم مجموعه افرادی که در مذاکرات فعالیت می‌کنند، از جمله برادرم آقای دکتر قالیباف، آقای دکتر عراقچی و تیمی که از بانک مرکزی در این گفت‌و‌گو‌ها حضور یافته‌اند، بتوانند مسیر را با موفقیت ادامه دهند.

پزشکیان گفت: همه شنیدید که رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی اخیر چه گفت. پیش از این می‌گفت ایران باید بدون، چون وچرا تسلیم شود و حق انجام برخی اقدامات را ندارد، اما اکنون‌پذیرفته است که ایران نیز حقوقی دارد و حق ملت ایران را نمی‌توان نادیده گرفت.

رییس جمهور بیان داشت: مذاکراتی که آغاز شده است، می‌تواند بستر بسیار مناسبی برای رونق اقتصادی، گشایش بازار‌ها و حل مشکلات باشد.

پزشکیان اظهار داشت: نخستین دستاورد این گفت‌و‌گو‌ها آن است که دوباره می‌توانیم به منابع خود دسترسی پیدا کنیم و درباره نحوه استفاده از آنها تصمیم بگیریم. منابع می‌تواند در اختیار بانک، سرمایه‌گذار، تولید و بخش‌هایی قرار گیرد که باید در آنها رشد ایجاد شود.

رییس جمهور گفت: در همین مدت کوتاه توانستیم بخشی از اعتبارات و منابع خود را بازگردانیم و اقدامات متعددی انجام دهیم.

پزشکیان بیان داشت: چند گروه از این گفت‌و‌گو‌ها و مذاکرات ناراضی هستند. یکی از آنها نتانیاهو است که به هیچ‌وجه نمی‌خواهد آرامش در منطقه برقرار شود و اقداماتی که در لبنان و غزه انجام می‌داد نیز با هدف ادامه جنگ و جلوگیری از دستیابی ما به منابع، قدرت و امکان حل مشکلات کشور بود.

رییس جمهور اظهار داشت: گروه دیگری که از این روند ناراضی است، سلطنت‌طلبانی هستند که نمی‌خواهند کشور با آرامش به مسیر خود ادامه دهد و مردم روی خوش ببینند. هر فرد یا گروه دیگری نیز که نمی‌خواهد آرامش ایجاد شود، در همان مسیری حرکت می‌کند که نتانیاهو در حال تبلیغ و گسترش آن است.

پزشکیان گفت: مشخص است چه کسانی از این گفت‌و‌گو و مذاکره ناراضی هستند و این مذاکرات چه دستاورد‌هایی برای مردم و کشور خواهد داشت. آنچه در توافقات نوشته شده، در بخش عمده‌ای از موارد به نفع کشور است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان تورم نتانیاهو تفرقه
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار وزیر کشور پاکستان با پزشکیان
قدردانی پزشکیان از نقش اسلام آباد در توافق پایان جنگ
پزشکیان:‌ تمام مفاد تفاهم‌نامه به نفع ماست
روابط ترامپ و نتانیاهو در بن‌بست
رئیس جمهور: مبلغ کالابرگ افزایش می‌یابد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
6
19
پاسخ
حرف های خوبی زده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
5
12
پاسخ
منتظر تحقق شروط مذاکرات هستیم
روزگار معلم سخت گیری است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
7
20
پاسخ
نمی‌دونم چرا تو یکی به دلم میشینی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
چون صادقانه حرف میزنه و عمل میکنه و بدون منافع اقتصادی شخصی
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
6
17
پاسخ
سلام تابی جون
دلم برای این بنده خدا ، قالیباف و عراقچی میسوزه . خدا بهشون صبر و قوت بده انشاءالله .
از درون توسط یک مشت تندرو محاصره شدند و در بیرون با انواع مشکلات .
حقیقتا" جلوی این آدمهای جلیلی ( منجمله مجریان و به اصطلاح کارشناسان صدا سیما ) ایستادن دل شیر میخاد .
خدا قوت بده بهتون .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
6
9
پاسخ
خداوندنگهداردکتر باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
4
10
پاسخ
همش نقشه و فریبه بابا چرا متوجه نیستید نتانیاهو و ترامپ مثل ساعت هماهنگ هستن یکی ایران رو تو حالت نیمه صلح نگه داره یکی بزنه جبهه مقاومت و لبنان رو نابود کنه آخر سر هم بیان سراغ ایران و کارو تموم کنن!!! مگه تو این چند سال این استراتژی اونا نبود؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n9D
tabnak.ir/005n9D