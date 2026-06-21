پزشکیان: نتانیاهو و چندگروه دیگر از مذاکره ناراضی هستند!

پزشکیان اظهار داشت: هر پیامی که بوی تفرقه و اختلاف بدهد، در جهت راهبرد‌هایی است که نتانیاهو و سازمان سیا دنبال می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پزشکیان اظهار داشت: هر پیامی که بوی تفرقه و اختلاف بدهد، در جهت راهبرد‌هایی است که نتانیاهو و سازمان سیا دنبال می‌کنند.

رییس جمهور گفت: اگر قرار باشد بر اساس نیت‌ها و سخنان گروهی در کشور شقاق ایجاد کنیم، دیگر نیازی به اسرائیل و آمریکا نخواهد بود و خودمان کشور را نابود خواهیم کرد.

پزشکیان بیان داشت: تصور اینکه پنج، شش یا هفت سال همچنان درگیر تورم ۴۰، ۵۰ و ۶۰ درصدی باشیم، برای من به‌عنوان انسانی که در این کشور زندگی می‌کند، بسیار دشوار است.

رییس جمهور تصریح کرد: چرا مردم هر روز وقتی از خواب بیدار می‌شوند، ناگهان مشاهده کنند که قدرت خریدشان کاهش یافته است؟ شما و ما سیاست‌گذار و تأمین‌کننده امنیت اعتباری مردم هستیم؛ پول مردم را می‌گیریم و زمانی که می‌خواهیم آن را بازگردانیم، دیگر ارزش گذشته را ندارد.

پزشکیان اظهار داشت: تهران را گسترش داده‌ایم و شهر‌های اطراف آن نیز در حال توسعه هستند. امروز در تهران با مشکل آب و خدمات شهری مواجه هستیم. توسعه‌ای که در آن میان منابع و مصارف تناسبی وجود نداشته باشد، نتیجه‌ای جز نابودی ندارد، اما همچنان این توسعه را ادامه می‌دهیم.

رییس جمهور گفت: چرا مردم به خرید طلا و ارز روی می‌آورند؟ به این دلیل که پول خود را در بانک می‌گذارند، اما پولی که ۶ ماه یا یک سال بعد دریافت می‌کنند، دیگر همان ارزش گذشته را ندارد.

پزشکیان بیان داشت: ادامه جنگ به نفع هیچ فرد یا گروهی نیست.

رییس جمهور تصریح کرد: ادامه جنگ به نفع هیچ فرد یا گروهی نیست. بر اساس همه تحقیقاتی که در جهان انجام شده است، هر جنگی موجب اختلال در رشد، توسعه اقتصادی و اجتماعی و افزایش فقر و بیکاری می‌شود.

پزشکیان اظهار داشت: این سخن به معنای ترس از جنگ نیست. ارتش، سپاه، نیرو‌های هوافضا و مردم ما نشان دادند که با قدرت در برابر تجاوز ایستادگی می‌کنند و اگر جنگ ادامه پیدا می‌کرد، با قدرت می‌ماندند و مقاومت می‌کردند.

رییس جمهور گفت: اگر تورم ادامه پیدا کند و به تورم سه‌رقمی تبدیل شود، آیا جامعه توان تحمل چنین وضعیتی را خواهد داشت؟

پزشکیان بیان داشت: در برابر تورمی که ایجاد شده است، وعده داده‌ایم مبلغ کالابرگ را افزایش دهیم و حداقل در حوزه معیشت اجازه ندهیم مردم با مشکل مواجه شوند.

رییس جمهور اظهار داشت: امیدوارم مجموعه افرادی که در مذاکرات فعالیت می‌کنند، از جمله برادرم آقای دکتر قالیباف، آقای دکتر عراقچی و تیمی که از بانک مرکزی در این گفت‌و‌گو‌ها حضور یافته‌اند، بتوانند مسیر را با موفقیت ادامه دهند.

پزشکیان گفت: همه شنیدید که رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی اخیر چه گفت. پیش از این می‌گفت ایران باید بدون، چون وچرا تسلیم شود و حق انجام برخی اقدامات را ندارد، اما اکنون‌پذیرفته است که ایران نیز حقوقی دارد و حق ملت ایران را نمی‌توان نادیده گرفت.

رییس جمهور بیان داشت: مذاکراتی که آغاز شده است، می‌تواند بستر بسیار مناسبی برای رونق اقتصادی، گشایش بازار‌ها و حل مشکلات باشد.

پزشکیان اظهار داشت: نخستین دستاورد این گفت‌و‌گو‌ها آن است که دوباره می‌توانیم به منابع خود دسترسی پیدا کنیم و درباره نحوه استفاده از آنها تصمیم بگیریم. منابع می‌تواند در اختیار بانک، سرمایه‌گذار، تولید و بخش‌هایی قرار گیرد که باید در آنها رشد ایجاد شود.

رییس جمهور گفت: در همین مدت کوتاه توانستیم بخشی از اعتبارات و منابع خود را بازگردانیم و اقدامات متعددی انجام دهیم.

پزشکیان بیان داشت: چند گروه از این گفت‌و‌گو‌ها و مذاکرات ناراضی هستند. یکی از آنها نتانیاهو است که به هیچ‌وجه نمی‌خواهد آرامش در منطقه برقرار شود و اقداماتی که در لبنان و غزه انجام می‌داد نیز با هدف ادامه جنگ و جلوگیری از دستیابی ما به منابع، قدرت و امکان حل مشکلات کشور بود.

رییس جمهور اظهار داشت: گروه دیگری که از این روند ناراضی است، سلطنت‌طلبانی هستند که نمی‌خواهند کشور با آرامش به مسیر خود ادامه دهد و مردم روی خوش ببینند. هر فرد یا گروه دیگری نیز که نمی‌خواهد آرامش ایجاد شود، در همان مسیری حرکت می‌کند که نتانیاهو در حال تبلیغ و گسترش آن است.

پزشکیان گفت: مشخص است چه کسانی از این گفت‌و‌گو و مذاکره ناراضی هستند و این مذاکرات چه دستاورد‌هایی برای مردم و کشور خواهد داشت. آنچه در توافقات نوشته شده، در بخش عمده‌ای از موارد به نفع کشور است.