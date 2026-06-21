پیام وزیر خارجه سوئیس پس از دیدار با عراقچی
ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس پس از دیدار با عباس عراقچی وزیر امورخارجه ایران نوشت: جناب عراقچی به سوئیس خوش آمدید. در نشست دریاچه لوسرن، ما چارچوبی برای گفتوگو و تبادل نظر فراهم میکنیم.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۶۱| |
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به گزارش تابناک؛ ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس پس از دیدار با عباس عراقچی وزیر امورخارجه ایران نوشت: جناب عراقچی به سوئیس خوش آمدید. در نشست دریاچه لوسرن، ما چارچوبی برای گفتوگو و تبادل نظر فراهم میکنیم.
در شرایطی دشوار و پیچیده، رابطه مبتنی بر اعتماد میان سوئیس و ایران، که در مأموریت ما به عنوان حافظ منافع نیز بازتاب یافته است، همچنان در خدمت دیپلماسی و در راستای صلح و امنیت در خاورمیانه قرار دارد.
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