پیام وزیر خارجه سوئیس پس از دیدار با عراقچی



به گزارش تابناک؛ ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس پس از دیدار با عباس عراقچی وزیر امورخارجه ایران نوشت: جناب عراقچی به سوئیس خوش آمدید. در نشست دریاچه لوسرن، ما چارچوبی برای گفت‌وگو و تبادل نظر فراهم می‌کنیم.



در شرایطی دشوار و پیچیده، رابطه مبتنی بر اعتماد میان سوئیس و ایران، که در مأموریت ما به عنوان حافظ منافع نیز بازتاب یافته است، همچنان در خدمت دیپلماسی و در راستای صلح و امنیت در خاورمیانه قرار دارد.