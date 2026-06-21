دیدار گروسی با وزیر خارجه سوئیس در بورگن اشتوک

به گزارش تابناک؛ گروسی با وزیر خارجه سوئیس در محل برگزاری مذاکرات دیدار کرد.

در بورگن اشتوک با وزیر امور خارجه سوئیس ملاقات کردم تا تحولات اخیر در مورد ایران، مسیر پیش رو و نقش مهم آژانس را بررسی کنیم.

در این لحظه حساس، مهم است که به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت داده شود.

از سوئیس به خاطر حمایت دیرینه‌اش از آژانس و تعهدش به دیپلماسی چندجانبه تشکر می‌کنم.