به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در آستانه یکی از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین رخدادهای معاصر، گروهی از کارگردانان و تهیه‌کنندگان شناخته‌شده سینمای مستند برای ثبت تصویری تشییع رهبر شهید انقلاب وارد میدان شده‌اند؛ واقعه‌ای که از نگاه بسیاری، یادآور یکی از بزرگ‌ترین صحنه‌های تاریخ ایران پس از انقلاب، یعنی تشییع باشکوه امام خمینی(ره) است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد مهدی شاه‌محمدی و حامد شکیبانیا از جمله چهره‌هایی هستند که به‌عنوان کارگردان و تهیه‌کننده، و با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در جایگاه سرمایه‌گذار، از روزهای گذشته هماهنگی‌های لازم برای آغاز فیلمبرداری این رویداد را انجام داده‌اند. این گروه‌ها در حال حاضر مشغول آماده‌سازی مقدمات تولید و گردآوری راش‌هایی از مراسم عزاداری مردمی هستند؛ از جمله تصاویری مربوط به شهادت حضرت آقا و همچنین آیین‌های اربعین شهادت رهبر انقلاب که در سه لوکیشن مهم تهران، قم و مشهد ثبت شده است.

در کنار این آماده‌سازی‌ها، نام چهره‌های شناخته‌شده دیگری نیز برای ساخت مستند درباره این واقعه تاریخی مطرح شده است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، رضا میرکریمی، محمدحسین مهدویان و حامد شکیبانیا از جمله کارگردانانی هستند که گفته می‌شود در رأس گروه‌های مستندسازی این رویداد قرار گرفته‌اند؛ گروه‌هایی که مأموریت دارند نه‌فقط لحظه‌های تشییع، بلکه فضای عاطفی، اجتماعی و مردمی این بدرقه تاریخی را نیز به تصویر بکشند.

در این میان، پیش‌تولید مستند سینمایی «حال خونین دلان 2، پهلوان جهان» به کارگردانی بهروز افخمی و تهیه‌کنندگی میثم کریمی نیز آغاز شده است؛ اثری که محور اصلی آن روایت حضور دلدادگان و علاقه‌مندان غیرایرانی در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب است. این نگاه فراملی، مستند را از یک روایت صرفاً آیینی فراتر می‌برد و آن را به ثبت یک همدلی جهانی با شخصیتی تاریخی تبدیل می‌کند.

«حال خونین دلان 2» دنباله‌ای بر مستند «حال خونین دلان» است؛ فیلمی که یک سال پس از ارتحال امام خمینی(ره) به کارگردانی بهروز افخمی ساخته شد و توانست بخشی از حال‌وهوای آن روزهای پرالتهاب و اندوهگین را به تصویر بکشد. اکنون نیز با آغاز این پروژه تازه، بار دیگر قرار است یکی از مهم‌ترین صحنه‌های تاریخ معاصر ایران از دریچه دوربین مستندسازان ثبت شود؛ صحنه‌ای که نه‌فقط یک مراسم تشییع، بلکه بازتابی از یک احساس جمعی، یک بدرقه ملی و یک روایت ماندگار تاریخی خواهد بود.