دستور ویژه هیأت ایرانی: پایان تجاوز به لبنان!



به گزارش تابناک؛ معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه احتماعی ایکس نوشت: اجرای بی‌قید و شرط بند اول تفاهم‌نامه ایران و امریکا مسئله‌ای کلیدی است. تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان به بی‌اعتبار ساختن کل تفاهم منجرخواهد شد. دستور نخست هیأت مذاکره در سوئیس پایان تجاوز در لبنان است.



وقتی اولین شرط تفاهم اجرا نشود، به اجرای بقیه مفاد آن هم اعتمادی نیست.