هشدار مجلس به وزارت صمت درباره رانت و گرانیها / تقویت تأمین مالی تولید ضرورت دارد
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره جلسه وبیناری امروز مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: موضوع جلسه تاب آوری صنایع و پایداری زنجیره تولید و همچنین با وجود آسیبهایی که بخش تولید در جریان جنگ متحمل شده، توضیحات مفصلی از سوی وزیر صمت درباره اقدامات انجامشده ارائه شد.
وی افزود: از جمله این اقدامات که وزارت صمت انجام داده، تشکیل قرارگاه مرکزی تولید، تجارت و تنظیم بازار است که ذیل آن چندین کارگروه تخصصی از جمله کارگروه تنظیم بازار و کارگروههای مرتبط با پدافند غیرعامل فعالیت میکنند که این اقدامات در مجموع رویکردی مثبت و قابل قبول دارد.
سلیمی ادامه داد: در این جلسه تأکید شد که کارگروههای مرکزی نیازمند بازوهای اجرایی قویتر در حوزههای زیرساختی هستند. همچنین در حوزههایی مانند تأمین مالی، تدوین بستههای حمایتی، سیاستهای ارزی، مدیریت انرژی و ... گزارشهایی از اقدامات انجامشده ارائه شد.
عضو هیئترئیسه مجلس با بیان اینکه نمایندگان بر ضرورت اصلاح برخی روندها تأکید داشتند، اظهار کرد: از نگاه مجلس، باید رانتها در دسترسی به نهادههای اولیه حذف شود و ذخایر استراتژیک مواد اولیه تولید هرچه سریعتر تقویت گردد.
وی افزود: همچنین مجلس بر کاهش هزینههای تجارت، بهبود کیفیت تولید، تنوعبخشی به سیاستهای صنعتی و تأمین پایدار انرژی برای بخش تولید تأکید ویژه دارد. نظارت بر توزیع کالا و مقابله با گرانفروشی نیز از موضوعات مورد توجه جدی نمایندگان بود.
سلیمی با اشاره به اولویتبندی بخشهای اقتصادی گفت: از نگاه مجلس، صنایع کلیدی از جمله پتروشیمی، فولاد و الکترونیک باید در اولویت سیاستهای حمایتی قرار گیرند و در عین حال، خروجی تصمیمات کارگروههای بازسازی باید بهصورت شفاف به مردم گزارش شود. مجلس در خصوص خودرو و مواد اولیه نظرات خاصی داشت.
وی خاطرنشان کرد: هرچند اقدامات خوبی از سوی وزارت صمت در خصوص مواد پتروشیمی که مواد اولیه تولیدات است، انجام شده و بر اساس گزارشها، تولید در اردیبهشت نسبت به فروردین حدود ۶۳ درصد رشد داشته، بسیاری از بخش هایی که در جنگ آسیب دیده است بخش هایی از آنها بازسازی شده است، اما همچنان نیاز به بازسازی کامل واحدهای آسیبدیده و تسریع در روند احیای تولید وجود دارد.
سلیمی در پایان تأکید کرد: مجلس بر استمرار حمایت از تولید، بهبود فضای کسبوکار و بازگشت سریع واحدهای آسیبدیده به چرخه فعالیت اقتصادی کشور تأکید دارد.