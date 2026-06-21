



به گزارش تابناک؛ سازمان سنجش آموزش کشور از تغییر زمان انجام مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ خبرداد.



برای فراهم کردن زمینه حضور متقاضیان آزمون دکتری در آیین وداع و تشییع رهبر مجاهد شهید انقلاب اسلامی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو اعلام شده زمان مصاحبه آنها که ۱۳ تا ۱۷ تیر بوده است به روزهای هفته بعد از ۲۰ تا ۲۴ تیر انتقال یابد.



متقاضیان برای اطلاع از زمان دقیق مصاحبه و بررسی سوابق به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه / موسسه مراجعه کنند.