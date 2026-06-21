وقتی آسانسور، سارق را رسوا کرد

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق یک منزل مسکونی در شرق تهران و کشف اموال مسروقه به ارزش ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛ سرهنگ کارآگاه امین بیرانوند در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در ابتدای خردادماه سال جاری، پرونده‌ای با موضوع سرقت منزل از کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس برای رسیدگی تخصصی به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد. بلافاصله کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت منزل تحقیقات خود را آغاز کردند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه، مال‌باخته اعلام کرد که به همراه همسر خود برای انجام خرید از منزل خارج شده و پس از بازگشت متوجه سرقت طلاجات و اموال باارزش از منزل خود شده است.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با حضور تیم بررسی صحنه جرم و انجام اقدامات تخصصی، مشخص شد هیچ‌گونه آثار تخریب یا ورود غیرمجاز به منزل وجود ندارد. این موضوع احتمال دست داشتن فردی آشنا به محل و نحوه دسترسی به واحد مسکونی را تقویت کرد.

سرهنگ بیرانوند تصریح کرد: در ادامه تحقیقات فنی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته ساختمان، کارآگاهان به رفت‌وآمد‌های مشکوک در طبقات ساختمان مشکوک شدند. بررسی‌های تخصصی نشان داد آسانسور در بازه زمانی وقوع سرقت به دفعات میان طبقات دوم و پنجم تردد داشته است؛ موضوعی که توجه پلیس را به یکی از ساکنان ساختمان جلب کرد.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام تحقیقات تکمیلی، فرد مظنون به پلیس آگاهی منتقل شد. در جریان بازجویی‌های تخصصی، تناقض‌گویی‌های مکرر وی و همچنین نتایج بررسی‌های فنی و کارشناسی، ظن کارآگاهان را نسبت به ارتکاب سرقت تقویت کرد.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: سرانجام متهم ۳۵ ساله که فاقد سابقه کیفری بود، در مواجهه با مستندات و ادله موجود به ارتکاب سرقت اعتراف کرد. بررسی‌ها نشان داد وی با سوءاستفاده از دسترسی خود به ساختمان و با انگیزه‌های مالی، اقدام به سرقت از منزل یکی از بستگان خود کرده است.

سرهنگ بیرانوند با اشاره به کشف کامل اموال مسروقه گفت: با راهنمایی متهم، تمامی اموال سرقتی به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال کشف و به مال‌باخته مسترد شد.

وی در پایان اظهار داشت: متهم با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شده و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.