بازگشت تدریجی خدمات بانک ملی ایران پس از اختلال فنی.

بانک ملی ایران ضمن عذرخواهی از مشتریان بابت بروز اختلال در برخی خدمات بانکی، اعلام کرد بخش قابل توجهی از خدمات کلیدی این بانک پس از رفع مشکلات فنی و زیرساختی، مجدداً در دسترس مشتریان قرار گرفته است. این بانک تأکید کرد اختلال ایجادشده ناشی از مشکلات فنی در زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی بوده و هیچ‌گونه آسیبی به سپرده‌ها، تراکنش‌ها و اطلاعات مالی مشتریان وارد نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در پی تلاش شبانه‌روزی تیم‌های تخصصی و فنی، خدمات زیر در این بانک فعال شده است:

افزایش سقف کارت‌به‌کارت درون‌بانکی (ملی به ملی) تا ۵۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاه‌های خودپرداز و سامانه بام، در قالب ۵ تراکنش روزانه

- امکان خرید اینترنتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان

- امکان خرید از طریق پایانه‌های فروش (POS) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان

- انتقال وجه پایا و انتقال وجه درون‌بانکی از طریق سامانه‌های شعب

- خرید از درگاه‌های بانکی درون‌برنامه‌ای شامل خرید شارژ، بسته اینترنتی، شارژ کیف پول و پرداخت تاکسی‌های اینترنتی

مسدودسازی کارت از طریق دستگاه‌های خودپرداز

- دریافت ۱۰ گردش آخر حساب از طریق خودپرداز و ۵ گردش آخر کارت از طریق سامانه بام (نسخه تحت وب)

- واریز گروهی حقوق مشتریان حقوقی (درون‌بانکی)

- ارسال پیامک تراکنش‌ها به مشتریان

واریز یارانه سه دهک نخست برای بیش از ۲ میلیون نفر

- رفع سوءاثر چک‌های برگشتی (به‌جز موارد مبتنی بر تأمین موجودی یا وصول چک)

بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبر و همراهی مشتریان، تأکید کرد تیم‌های فنی و عملیاتی به‌صورت ۲۴ ساعته در حال پایش، رفع اشکال و پایدارسازی کامل سامانه‌ها هستند و سایر خدمات نیز به‌تدریج در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.