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افزایش سقف کارت‌به‌کارت تا ۵۰۰ میلیون تومان

بازگشت تدریجی خدمات بانک ملی ایران پس از اختلال فنی.

بانک ملی ایران ضمن عذرخواهی از مشتریان بابت بروز اختلال در برخی خدمات بانکی، اعلام کرد بخش قابل توجهی از خدمات کلیدی این بانک پس از رفع مشکلات فنی و زیرساختی، مجدداً در دسترس مشتریان قرار گرفته است. این بانک تأکید کرد اختلال ایجادشده ناشی از مشکلات فنی در زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی بوده و هیچ‌گونه آسیبی به سپرده‌ها، تراکنش‌ها و اطلاعات مالی مشتریان وارد نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۳۳
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16305 بازدید
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۲۲

بازگشت تدریجی خدمات بانک ملی ایران پس از اختلال فنی.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در پی تلاش شبانه‌روزی تیم‌های تخصصی و فنی، خدمات زیر در این بانک فعال شده است:

افزایش سقف کارت‌به‌کارت درون‌بانکی (ملی به ملی) تا ۵۰۰ میلیون تومان از طریق دستگاه‌های خودپرداز و سامانه بام، در قالب ۵ تراکنش روزانه

- امکان خرید اینترنتی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان

- امکان خرید از طریق پایانه‌های فروش (POS) تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان

- انتقال وجه پایا و انتقال وجه درون‌بانکی از طریق سامانه‌های شعب

- خرید از درگاه‌های بانکی درون‌برنامه‌ای شامل خرید شارژ، بسته اینترنتی، شارژ کیف پول و پرداخت تاکسی‌های اینترنتی

مسدودسازی کارت از طریق دستگاه‌های خودپرداز

- دریافت ۱۰ گردش آخر حساب از طریق خودپرداز و ۵ گردش آخر کارت از طریق سامانه بام (نسخه تحت وب)

- واریز گروهی حقوق مشتریان حقوقی (درون‌بانکی)

- ارسال پیامک تراکنش‌ها به مشتریان

واریز یارانه سه دهک نخست برای بیش از ۲ میلیون نفر

- رفع سوءاثر چک‌های برگشتی (به‌جز موارد مبتنی بر تأمین موجودی یا وصول چک)

بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبر و همراهی مشتریان، تأکید کرد تیم‌های فنی و عملیاتی به‌صورت ۲۴ ساعته در حال پایش، رفع اشکال و پایدارسازی کامل سامانه‌ها هستند و سایر خدمات نیز به‌تدریج در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت.

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بانک ملی ایران اختلال فنی کارت به کارت بانک ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۶۳
انتشار یافته: ۲۲
M
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
4
75
پاسخ
دروغه هیچکدوم وصل نشده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
4
55
پاسخ
هیچی وصل نیست الا من تو سامانه بام بودن یه قبض پرداخت نمیشه انتقال کارت به کارتم کار نمیکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
چرا اختلال بانک ملی رودرستش نمیکنندامرونتونستم کرایه اسنپ حتی پرداخت کنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
55
پاسخ
هیچ کس هم جوابگو نیست...این همه مدیر و مسئول داره مملکت موقع گرفتن حقوق نجومی و هزارتا مزایای دیگه...ولی توو این جور مواقع یه نفر نیست بیاد یه جواب درست درمون بده به مردم...آقایون شما بدون ما مردم هیچی نیستین...باید جوابگو باشید ...وظیفتونه...چندین روزِ الان این مشکلات بانکی به وجود اومده...به مسئول ندیدیم بیاد یه جواب روشن بده...کی درست میشه این ماجرا؟معلوم نیست...به شعب بانک مراجعه میکنیم میگه دست ما نیست...گرفتار شدیم به خدا...
پاسخ ها
مصطفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
به دلیل اینکه از وقتی دلار و طلا ریخت قطع کردن که مردم نتونن خرید هایی برای حفظ سرمایه .انجام بدن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
52
پاسخ
اخر ماه شده ، پنجاه جا باید قسط و اجاره و... بدیم همه پول هامون بلوکه شده ! یعنی ثانیه شماری میکنم خدمات درست بشن‌ از این بانک ملی پولامو خارج کنم دفعه سوم دیگه نیش نمیخورم از این بانک
سعید حزباوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
48
پاسخ
همش دروغه انتقالی قطعه
کاربر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
33
پاسخ
چرا پیگیری نمیکنید حتی چک بانک ملی رو هم در سامانه صیادی نمیشه ثبت کرد
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
39
پاسخ
دروغ پشت دروغ من ساعت 10امروز بانک ملی بودم هیچی کارنمیکنه
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
38
پاسخ
بابا چک داریم بدبخت شدیم کی درست میشه
شیرین صفوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
25
پاسخ
قطعه
کاربر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
23
پاسخ
من دو روز هست میخام قسط وام پرداخت کنم نمیشه
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