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لوکاس به همراه پدر ایرانی‌اش در کمپ تیم ملی +عکس

لوکاس ۱۲ ساله به همراه پدر ایرانی‌اش در زمان حضور تیم ملی فوتبال ایران در تیخوانای مکزیک، به محل کمپ تیم ملی آمد.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۷۳
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5376 بازدید
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لوکاس به همراه پدر ایرانی‌اش در کمپ تیم ملی +عکس

به گزارش تابناک؛ لوکاس ۱۲ ساله به همراه پدر ایرانی‌اش در زمان حضور تیم ملی فوتبال ایران در تیخوانای مکزیک، به محل کمپ تیم ملی آمد.

وی تصاویری از امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای را در  دست داشت و به قائد شهید امت ادای احترام کرد.

لوکاس یاد و نام کودکان معصوم شهید مدرسه شجره طیبه شهدای میناب را هم گرامی داشت.

لوکاس به همراه پدر ایرانی‌اش در کمپ تیم ملی

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تیخوانا کمپ تیم ملی جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تابناک ورزشی مدرسه میناب امام شهید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
5
34
پاسخ
لوکاس دیگه کی هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دقیقا؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
2
11
پاسخ
لوکاس کی هست؟
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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