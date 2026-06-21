لوکاس ۱۲ ساله به همراه پدر ایرانی‌اش در زمان حضور تیم ملی فوتبال ایران در تیخوانای مکزیک، به محل کمپ تیم ملی آمد.

به گزارش تابناک؛ لوکاس ۱۲ ساله به همراه پدر ایرانی‌اش در زمان حضور تیم ملی فوتبال ایران در تیخوانای مکزیک، به محل کمپ تیم ملی آمد.

وی تصاویری از امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای را در دست داشت و به قائد شهید امت ادای احترام کرد.

لوکاس یاد و نام کودکان معصوم شهید مدرسه شجره طیبه شهدای میناب را هم گرامی داشت.