عکس: دیدار رییسجمهور با دکتر فرخ سعیدی، از مفاخر علوم پزشکی کشور
دکتر مسعود پزشکیان با حضور در منزل دکتر فرخ سعیدی، ضمن دیدار و گفتوگو صمیمانه با این چهره برجسته علمی کشور، با اهدا لوحی از سالها تلاش ارزشمند، خدمات علمی و نقش مؤثر وی در ارتقای دانش و نظام سلامت کشور تجلیل و قدردانی کرد.
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