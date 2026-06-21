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کد خبر: ۱۳۸۰۴۴۸
بازدید: ۳۶۳۵
نظرات: ۱

عکس: دیدار رییس‌جمهور با دکتر فرخ سعیدی، از مفاخر علوم پزشکی کشور

دکتر مسعود پزشکیان با حضور در منزل دکتر فرخ سعیدی، ضمن دیدار و گفت‌وگو صمیمانه با این چهره برجسته علمی کشور، با اهدا لوحی از سال‌ها تلاش ارزشمند، خدمات علمی و نقش مؤثر وی در ارتقای دانش و نظام سلامت کشور تجلیل و قدردانی کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری دکتر مسعود پزشکیان دکتر فرخ سعیدی رییس جمهور
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مهران
Iran (Islamic Republic of)
۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۹
چقدر کشور خوبی داریم که رئیس جمهور در فراغ بال و با خیالی آسوده جهت احوالپرسی به خانه فرهیخته ای می رود. خوش به حال ما مردم
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