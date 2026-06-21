عکس: دیدار رییس‌جمهور با دکتر فرخ سعیدی، از مفاخر علوم پزشکی کشور

دکتر مسعود پزشکیان با حضور در منزل دکتر فرخ سعیدی، ضمن دیدار و گفت‌وگو صمیمانه با این چهره برجسته علمی کشور، با اهدا لوحی از سال‌ها تلاش ارزشمند، خدمات علمی و نقش مؤثر وی در ارتقای دانش و نظام سلامت کشور تجلیل و قدردانی کرد.