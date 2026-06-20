در حالی که نقض عهد آمریکا درباره مفاد تفاهم‌نامه با ایران ادامه دارد، وزیر خارجه پاکستان محمد اسحاق‌دار برای دیدار با همتایان مصری، سعودی و ترکیه‌ای خود، عازم قاهره شد.

سفر میانجی آمریکا و ایران به مصر

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ قرار است وزرای خارجه پاکستان، مصر، عربستان سعودی و ترکیه در قاهره درباره «امنیت منطقه و تحولات دیپلماتیک در بحبوحه تنش‌های مداوم در خاورمیانه» تبادل نظر کنند.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که اسحاق‌دار، اسلام آباد را به مقصد قاهره ترک کرد تا در چهارمین نشست وزیران امور خارجه کشور‌های عضو «آر-۴» (R-۴) شامل پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر شرکت کند.

به روایت این وزارتخانه، سناتور اسحاق‌دار معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان در حاشیه این نشست، دیدار‌های دوجانبه‌ای با وزیران امور خارجه شرکت کننده و همچنین رئیس‌جمهور مصر عبدالفتاح السیسی برگزار خواهد کرد.