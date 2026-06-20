صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفر میانجی آمریکا و ایران به مصر

در حالی که نقض عهد آمریکا درباره مفاد تفاهم‌نامه با ایران ادامه دارد، وزیر خارجه پاکستان محمد اسحاق‌دار برای دیدار با همتایان مصری، سعودی و ترکیه‌ای خود، عازم قاهره شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۲۶
| |
1156 بازدید
سفر میانجی آمریکا و ایران به مصر

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ قرار است وزرای خارجه پاکستان، مصر، عربستان سعودی و ترکیه در قاهره درباره «امنیت منطقه و تحولات دیپلماتیک در بحبوحه تنش‌های مداوم در خاورمیانه» تبادل نظر کنند.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که اسحاق‌دار، اسلام آباد را به مقصد قاهره ترک کرد تا در چهارمین نشست وزیران امور خارجه کشور‌های عضو «آر-۴» (R-۴) شامل پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و مصر شرکت کند.

به روایت این وزارتخانه، سناتور اسحاق‌دار معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان در حاشیه این نشست، دیدار‌های دوجانبه‌ای با وزیران امور خارجه شرکت کننده و همچنین رئیس‌جمهور مصر عبدالفتاح السیسی برگزار خواهد کرد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
میانجی نقض عهد خاورمیانه وزیران امور خارجه عبدالفتاح السیسی
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
معامله‌گران نفت منتظر رفع اختلال در تنگه هرمز
روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی
توافق آمریکا و ایران؛آغاز صلحی پایدار یاوقفه‌ای کوتاه درجنگ؟
یادداشت ‌تفاهم ایران و آمریکا؛ کورسوی صلح در خاورمیانه
کاخ سفید توافق با ایران را به کنگره ارسال کرد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
کاخ سردار اسعد بختیاری؛ ۱۲۵ سال قبل
تغییر مهم در هیات مدیره پتروشیمی خلیج‌فارس/ محمد شریعتمداری رفتنی شد
ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد
پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند
بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم/ منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۴ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۷۲ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۳ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۳۰ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۲۷ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n5K
tabnak.ir/005n5K