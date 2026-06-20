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پیش بینی بورس امروز، شنبه ۳۰ خرداد

سناریوی محتمل برای نخستین روز معاملاتی هفته آینده بازاری متعادل تر از روزهای هیجانی اخیر است؛ بازاری که شاید رشدهای چند درصدی روزهای گذشته را تکرار نکند، اما همچنان در چارچوب یک روند صعودی قرار داشته باشد و پس از دوره ای از استراحت و تعادل، بار دیگر زمینه ادامه حرکت رو به بالای خود را فراهم کند.
کد خبر: ۱۳۸۰۲۷۱
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پیش بینی بورس امروز، شنبه ۳۰ خرداد

پیش بینی بورس برای نخستین روز معاملاتی هفته آینده حاکی از آن است که بازار سهام احتمالا وارد فاز متعادل تری خواهد شد. پس از ثبت چندین روز متوالی رشد قابل توجه شاخص ها، رکوردشکنی ارزش معاملات و ورود گسترده نقدینگی به سهام، اکنون بخشی از معامله گران به دنبال شناسایی سود هستند و همین موضوع می تواند حجم عرضه ها را نسبت به روزهای اوج بازار افزایش دهد. 

 به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، در آخرین روز معاملاتی هفته، بورس نشانه هایی از تغییر رفتار معامله گران را به نمایش گذاشت. هرچند شاخص کل همچنان بیش از 50 هزار واحد افزایش یافت و در سطح 5 میلیون و 151 هزار واحد قرار گرفت، اما دیگر خبری از آن فضای کاملا یکدست صعودی روزهای ابتدایی هفته نبود. تعداد نمادهای مثبت و منفی به یکدیگر نزدیک شد و بخشی از سرمایه گذاران ترجیح دادند پس از رشدهای سنگین هفته های اخیر، بخشی از سود خود را ذخیره کنند.

بازار هنوز در مسیر صعودی قرار دارد

با وجود افزایش عرضه ها، هنوز نمی توان نشانه ای جدی از پایان روند صعودی بورس مشاهده کرد. ارزش سفارش های خرید در پایان معاملات چهارشنبه بیش از 18 هزار و 202 میلیارد تومان بود؛ رقمی که همچنان چندین برابر ارزش سفارش های فروش محسوب می شود و نشان می دهد خریداران از بازار خارج نشده اند. 

 همچنین ثبت بیش از 36 هزار و 186 میلیارد تومان ارزش معاملات خرد در کنار ورود پول حقیقی به بازار، بیانگر آن است که نقدینگی همچنان در بازار سهام حضور دارد و صرفا بخشی از آن میان خریداران و فروشندگان در حال جابه جایی است.

اصلاح مقطعی در روند صعودی طبیعی است

بورس طی چند هفته گذشته یکی از پرشتاب ترین دوره های صعودی خود را پشت سر گذاشته است. رشدهای متوالی شاخص کل، بازگشایی های مثبت نمادهایی که پیش از این تحت تاثیر آثار غیرمستقیم جنگ متوقف شده بودند و ورود رکوردشکن نقدینگی حقیقی، باعث شده بازار فاصله زیادی با سطوح قبلی خود بگیرد.

در چنین شرایطی افزایش عرضه ها نه تنها اتفاقی غیرمنتظره نیست، بلکه می تواند به سلامت روند صعودی کمک کند. حتی اگر در برخی مقاطع شاهد افت محدود شاخص ها یا افزایش فشار فروش باشیم، تا زمانی که ساختار کلی بازار تغییر نکرده باشد، نمی توان آن را به معنای پایان روند صعودی تلقی کرد.

نقش تعیین کننده تحولات سیاسی

مهم ترین عاملی که می تواند مسیر بورس را در کوتاه مدت تغییر دهد، همچنان اخبار سیاسی و بین المللی است. در هفته های اخیر بخش مهمی از خوش بینی فعالان بازار از احتمال دستیابی ایران و آمریکا به توافق و کاهش تنش های سیاسی ناشی شده است.

به همین دلیل ادامه روند مذاکرات و حفظ فضای فعلی می تواند به تثبیت شرایط بازار کمک کند. در مقابل، هرگونه خبر غیرمنتظره درباره تشدید تنش های منطقه ای یا توقف روند مذاکرات ممکن است باعث افزایش احتیاط معامله گران و رشد فشار فروش شود.

پیش بینی بورس برای امروز شنبه

برآیند شرایط فعلی نشان می دهد پیش بینی بورس برای امروز شنبه 30 خرداد 1405 بیشتر به سمت بازاری متعادل با گرایش مثبت متمایل است. احتمال دارد معاملات در برخی نمادها با عرضه های بیشتری آغاز شود و بخشی از معامله گران به شناسایی سود ادامه دهند، اما در صورت تداوم شرایط سیاسی فعلی انتظار می رود خریداران نیز در سطوح پایین تر فعال شوند و اجازه شکل گیری فشار فروش سنگین را ندهند.

سناریوی محتمل برای نخستین روز معاملاتی هفته آینده بازاری متعادل تر از روزهای هیجانی اخیر است؛ بازاری که شاید رشدهای چند درصدی روزهای گذشته را تکرار نکند، اما همچنان در چارچوب یک روند صعودی قرار داشته باشد و پس از دوره ای از استراحت و تعادل، بار دیگر زمینه ادامه حرکت رو به بالای خود را فراهم کند.
 

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